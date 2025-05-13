AI 與太空科技引領市場 七檔原型ETF漲幅超過30%

近期受惠於美英新貿易協議達成、美中互相調降關稅，加上美國總統川普喊話「現在最好趕快買股票」，激勵市場情緒回升，ETF也迎來一波明顯反彈，共有七檔原型ETF自低檔反彈超過三成，成為盤面亮點。

觀察原型ETF的反彈動能，據CMoney統計至13日，第一金太空衛星（00910）反彈力最強，大漲39.4%，其次為國泰智能電動車的37.1%、國泰數位支付服務33.4%、中信小資高價30彈32.5%、凱基台灣AI 50彈32.1%、元大全球AI彈30.5%、野村美國研發龍頭30.09%。其中，中信小資高價30和凱基台灣AI 50是唯二的台股ETF。

近期不少投資鎖定AI主題的ETF，對此，法人表示，隨著美國多家科技巨頭陸續公布財報，雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的資本支出持續強勁，顯示企業對AI未來需求具高度信心，支撐AI族群股價強勢走升，科技類股儼然成為近期盤面反彈主軸。

原型ETF低檔反彈前七強

國泰投信投資長鄭立誠指出，2025年的投資趨勢少不了AI，AI需求外溢帶動相關投資成長，IDC預測，全球雲端服務收入至2027年全球營收將達到1.34兆美元，年複合增長率為19.4%，此外，生成式AI也成為企業發展自動化的一大助力，估計可望在三年內額外推動1,500億美元的軟體支出，可為投資組合創造成長動能。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊指出，台廠在美國AI戰略中扮演重要的角色，主要因為台廠在AI晶片製造、伺服器等領域具備全球的競爭力，CSP重要的供應夥伴。

雖然台美雙方目前仍就「對等關稅」進行協商，包含半導體等關鍵項目的稅則安排尚未明朗，短期內可能對台灣相關出口產業帶來壓力；但中長期來看，隨著AI應用不斷擴展，位居AI Server相關供應鏈的台廠，營收動能與能見度預期仍相對穩定。

除了AI相關之外，第一金投信分析指出，美國即將重啟國家太空委員會，成為川普第二任期的太空戰略核心，將負責協調太空軍、NASA等太空事務等，加上先前NASA預算重分配，調整後重點業務放在商業火箭系統發展等領域，這也成為近期太空相關產業上漲的關鍵因素。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。