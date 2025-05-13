ETF 00718B 將自6月18日起終止櫃檯買賣

富邦投信經理之富邦中國政策金融債ETF（00718B）受益憑證，將於2025年6月18日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該債券ETF淨資產價值於2025年4月17日之最近30個營業日平均值低於新臺幣2億元，已達終止證券投資信託契約標準，經富邦投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

富邦投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢富邦投信網站（https://www.fubon.com/asset-management/）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。