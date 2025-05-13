富邦投信中國政策金融債 自6月18日終止櫃檯買賣

每季配息的小確幸，竟在這波關稅風暴中全數吐回去？有網友在PTT股板分享自己的國泰永續高股息（00878）投資歷程，原本從40張開始存，抱持著「利息比銀行高」的心情持續加碼，總張數來到50多張。不料川普

2025-05-13 16:02