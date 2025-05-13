台股防禦性族群撐盤 00907聚焦金融傳產股受惠

近期台灣電子股受美元貶值、AI需求放緩及美中關稅等不確定性影響，電子類報酬指數自年初高點至今下跌14.17%，反觀同期金融傳產類股(不含電子指數)僅下跌4.35%，顯示出本次關稅風波開始的一連串台股震盪，對金融傳產類股影響相對有限。永豐投信表示，台灣傳產類股自2021年7月高點以來跌幅相對充分，股價低基期加上台幣升值題材，當前傳產類股防禦性強；而金融類股今年3月稅後盈餘創下十年新高，基本面表現穩健，股價也相對電子股堅挺，看好今年金融傳產類股後市表現。

00907永豐優息存股ETF基金經理人林永祥表示，近期美元匯率快速貶值，傳產類股中的原物料類股成為台股資金避風港，其中塑化產業受惠於購買美元計價的石化產品原料，當美元貶值時可用較低廉的金額採購，降低生產成本，且近期OPEC+宣布6月將大幅增產，西德州原油期貨從一月高點80.59元持續下跌約31%至55.3元，進一步使塑化產業受惠。另一方面，航運業也受惠油價下跌及台幣升值的利多，營運成本降低，預期獲利能力仍有韌性。

00907永豐優息存股ETF是台灣ETF市場中少數追蹤指數即排除電子產業，聚焦挑選每股盈餘穩定且連續發放股利之金融傳產企業作為成分股。最新成分股中航運及塑化占比為23.32%，包含台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、華航（2610）、萬海（2615）、長榮航（2618），在美元貶值及油價下跌時相關題材可望受惠。且00907亦持有金融類股占比超過5成，近期金融業股利發放政策相繼出爐，多家金控股利發放水準超過去年，比如中信金（2891）、華南金（2880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）等，相關個股有望吸引資金流入，成為市場不確定性下之受惠族群。

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