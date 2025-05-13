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透過美、中、台相關ETF 掌握市場行情帶來的獲利契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

5月12日美國與中國大陸達成協議，暫時削減互徵關稅，緩解了對全球經濟衰退的擔憂，市場的避險情緒逐漸降溫。中美貿易談判結果正面，加上企業獲利穩定推動標普500突破5,800點，目前對亞洲製造業國家的對等關稅談判還在積極進行中，建議可透過美、中、台相關ETF，參與後市股市反彈機會。

根據最新近一周統計資料顯示，美、中、台相關ETF績效表現前三名績效分別位在5%~10%，其中美股ETF近一周前三名為兆豐洲際半導體（00911）、國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ正2（00670L），表現在8%之上；中港股ETF近一周前三名為復華香港正2（00650L）、國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L） ，表現在5%之上；台股ETF近一周前三名為富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L）、國泰臺灣加權正2（00663L） ，表現在6%之上，近期在全球股市氛圍回暖及資金重新布局下，投資人可依自身風險承受度，適時調整資產配置，掌握市場行情帶來的獲利契機。

富邦NASDAQ（00662）經理人王辰方指出，美國科技財報及財測持續優於預期，標普500指數分股已公布九成財報，科技股第1季87%獲利和營收優於預期，大型科技龍頭股近幾季在AI、雲端、半導體與數位廣告領域快速成長，帶動NASDAQ指數反彈，由於美國近期與其他主要國家就貿易協商議題進展順利，緩和美國經濟下滑風險，美國股市有機會震盪走揚。

對於後市金融市場觀察要點，建議關注四重點，包括一、民調結果：觀察川普在民調下降之下，談判狀況即有好轉的跡象。二、談判協議：英國簽訂協議與中美談判超預期，預計市場將導向未來列入美國清單20國將有好的結果，未來企業獲利有機會上修，密切留意企業展望預估變化。三、政策走向：半導體關稅先前預期以25%為基底，但目前研判低於25%的機會大增，有利未來半導體景氣及產業的表現。四、匯率展望：短期預期亞幣震盪後止穩，股市波動度將有望進一步下降。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 半導體 美國經濟

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