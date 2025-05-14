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00631L漲不回去！網曝「跌太重＋匯率波動」：正2最怕大跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

中美貿易戰似乎看到曙光，近日陸續傳出好的進展，PTT網友好奇，大盤、期貨都陸續漲回美國總統川普宣布對等關稅政策、也就是4/2當日以前的水位，然而大盤ETF 00631L卻遲遲未漲回當時點位，令他感到不解。其他人解釋，除了跌太重以外，加上匯率波動差異，台幣大幅升值，也會反映在ETF的價格之上。

一名網友在PTT發文表示，「5/12美中休兵，大盤跟期貨都漲回4/2的點位，但大盤ETF 00631L卻還沒漲回去，而且很多ETF都有一樣的問題，上證類的差距更大，請問有神人知道為什麼會這樣嗎？」

其他人留言「正2經歷跌停，隔天變2.25倍跌幅，又經歷漲停，隔天變1.8倍漲幅，一來一回差很多，漲跌停導致正2無法再平衡，所以受蠻重的傷， 上證你去看上證走勢，跟美國走勢沒相關」、「台幣升值匯率就差了快10%，這有反映在台股ETF的價格上」、「不是跌重的關係，台灣50正2也快漲回去，正2漲跌是有損耗，但沒這麼誇張」、「買美債etf最近也有這種匯損產生的價格損失」、「買正二高點要調節，只要吃到回檔，損耗不小」。

還有人說「這檔高點開始買的人損失慘重，低點如果買不夠，績效也很慘，長期投資不要買這檔」、「正二真的要無腦買的話，用景氣信號燈才能無腦買」、「 高波動對槓桿很傷」、「買正二不看書，很容易被掃出去；你的問題書上或者是網站都有寫」、「正二怕大跌啊」、「正二商品規則需要維持兩倍，所以本質就是追高殺低，在4月初那一波追高殺低會發生什麼事應該很好想像」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 ETF PTT 台股 川普 美中

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