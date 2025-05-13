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首檔聯名「女股神」主動式ETF 00983A 預計6月2日至5日募集

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
中國信託投信總經理陳正華（圖左）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton）。記者蔡靜紋／攝影
中國信託投信總經理陳正華（圖左）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton）。記者蔡靜紋／攝影

中國信託投信攜手「女股神」旗下方舟投資（ARK Invest），推出聯名款的主動式ETF「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），聚焦五大顛覆式創新主題，預計6月2日至5日展開募集。

美國總統川普上任後，推出對等關稅讓資本市場翻天覆地。中國信託ARK創新主動式ETF經理人唐祖蔭表示，「不管川普多麼亂，顛覆式創新的路子不會停下來。」

唐祖蔭指出，川普在第一個任期2017年至2021年間做了很多政策開放，因而催生出現在商業太空、量子電腦等多種產業，但在前總統拜登時代，AI業者若要推出大語言模型要經過國防單位許可，確認沒有國安疑慮才能推出，因而讓新創公司裹足不前。

唐祖蔭預料川普2.0有利新創企業發展，原因有三，一是上任後宣布廢除拜登簽署的AI風險管理命令，二是將推動公司稅由21%降至15%，三是聯準會已啟動降息循環，而成本對新創企業很重要。此外，川普的「美國優先」政策，也持續將生產活動與技術研發帶回美國，將有利中小型及重視研發的成長股表現。

中國信託投信指出，低利率環境下，企業資金成本降低，投資意願上升，有助於技術升級與產品革新，而當新科技應用落地並廣泛為人所接受後，企業業績將加速成長。而根據過往經驗，當無人知曉的技術開始發展，到終端市場推出首款量產產品或服務，直至普及至一般民眾的過程中，可發現相關個股繳出優勢行情。例如網際網路興起後的思科（CSCO）、電動車滲透率提高後的特斯拉（TSLA），以及生成式AI應用落地後的輝達（NVDA），都曾迎來可觀漲幅。

當新興技術走入日常生活，新創公司往往具備可觀的成長潛力。但這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF提早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股基金的優勢。

以ARK Invest為例，其早在特斯拉與知名電商平台Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前布局。隨著業績兌現，個股市值大幅躍升，也為ARK Invest的投資組合帶來顯著報酬。這充分體現主動式投資的早期參與優勢：在創新題材萌芽階段即參與布局。

「中國信託ARK創新主動式ETF」是中國信託與ARK接觸超過半年才談下的海外顧問聯名主動式ETF，ARK Invest將提供約50檔的成分股池，由中國信託投資經理人篩選出約40檔個股投資。

中國信託ARK創新主動式ETF經理人唐祖蔭指出，中國信託會在開盤前公布該檔ETF最新持股，淨值是以當天早上收盤價計算。

唐祖蔭指出，00983A鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題 ，其中能源儲存聚焦先進電池與運具進化，期待增進人流、物流移動更便捷；區塊鏈技術則有機會帶來金融服務的變革；AI人工智慧則可廣泛應用至軟體、工業與消費等領域；基因定序將可為醫療、食品等領域帶來革命性突破；機器人透過AI優化，更能推進航太技術與工業設計的發展。

唐祖蔭表示，00983A除關注大型成長股，也大概會有三成資金放在中小型股；目前中小型股本益比僅約20，相對值得進場布局。尤其美國大型科技股目前占美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會；另外，00983A費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動ETF之外的另類選擇，力求為投資人創造潛在超額報酬。

中國信託投信表示，00983A不僅是投資工具，更是投資人參與全球科技變革的最佳管道。隨著降息周期啟動與創新題材發酵，00983A將以專業的主動式管理，帶領投資人探索潛力企業，並提升整體投資組合的成長動能。

中國信託投信總經理陳正華（圖中）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton） （右二）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭（右一）、中國信託投信投資長楊定國（左一）。 記者蔡靜紋/攝影
中國信託投信總經理陳正華（圖中）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton） （右二）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭（右一）、中國信託投信投資長楊定國（左一）。 記者蔡靜紋/攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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