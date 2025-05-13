00878共50幾張虧損7％是否加碼攤平？網鼓勵：放著！底部會越來越高

每季配息的小確幸，竟在這波關稅風暴中全數吐回去？有網友在PTT股板分享自己的國泰永續高股息（00878）投資歷程，原本從40張開始存，抱持著「利息比銀行高」的心情持續加碼，總張數來到50多張。不料川普關稅大震盪來襲，帳面虧損一度超過7%，讓原PO直呼自己變成「受災戶」。

隨著配息日將近，原PO考慮是否趁低加碼攤平，甚至試算以100萬信貸進場，月付約18,000元，對照一季領息約22,000元，覺得「cover得過來」。但也坦言，主要是為了攤平之前在高點買進的成本，才會想動用槓桿。

許多網友鼓勵「股災18以下是超棒的補貨價格帶」、「為何認為是受災戶？是很幸運遇到股災！0056那天十年線也進場」、「高股息就是看到綠色加碼啊」、「不要猜高低點 這種東西都是放著 底部會越來越高」。

有人警示派「配息不保證價格，還是看成分股有沒有影響」、「信貸投資小心風險，最好本利和是輕鬆付得起的」、「別白忙了 直接改買0050就好了」。

吐槽派「7%就受災戶？」、「漲不敢追、跌不敢買，這才是真正的悲劇」。

這波下跌，確實讓許多存股族措手不及，尤其是高點進場、沒預留現金加碼的投資人。若00878持股未重傷基本面、長期殖利率仍穩，選擇是否加碼關鍵不在價格，而在自己是否還有承擔波動的心理與財務條件。

信貸操作雖然可能提高報酬，但也要注意風險與還款壓力，「股息大於月付」只是表面條件，還得問自己一個問題：若股價再跌，相關風險是否能夠承受？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。