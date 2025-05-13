「女股神」方舟投資聯名 中信投信主動式 ETF 00983A 6月2日開募

台灣首檔海外主動式ETF來了！中國信託投信攜手主動式ETF與顛覆式創新先驅《方舟投資》（ARK Invest），推出中國信託ARK創新主動式ETF（00983A），聚焦五大顛覆式創新主題，在美國聯準會（Fed）啟動降息循環的寬鬆資金環境下，押注創新機會。該ETF將於6月2日至6月5日展開募集，期協助投資人從潛力新創產業中，發掘更具爆發成長的創新企業。

中國信託投信表示，美國總統川普雖提出對等關稅政策，引發全球股市震盪，但他堅持支持創新，也期待聯準會加速降息；且上任後也宣布廢除前總統拜登簽署的AI風險管理命令，形同為創新科技大開正路。此外川普的「美國優先」政策，也持續將生產活動與技術研發帶回美國，將有利中小型及重視研發的成長股表現。

中國信託投信指出，低利率環境下，企業資金成本降低，投資意願上升，有助於技術升級與產品革新，而當新科技應用落地並廣泛為人所接受後，企業業績將加速成長。而根據過往經驗，當無人知曉的技術開始發展，到終端市場推出首款量產產品或服務，直至普及至一般民眾的過程中，可發現相關個股繳出優勢行情。例如網際網路興起後的思科（CSCO）、電動車滲透率提高後的特斯拉（TSLA），以及生成式AI應用落地後的輝達（NVDA），都曾迎來可觀漲幅。

當新興技術走入日常生活，相關題材股往往具備可觀的成長潛力。而這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股基金的優勢。

以ARK Invest為例，其早在特斯拉與知名電商平台Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前布局。隨著業績兌現，個股市值大幅躍升，也為ARK Invest的投資組合帶來顯著報酬。這充分體現主動式投資的早期參與優勢：在創新題材萌芽階段即參與布局。

中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭指出，00983A鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題 。其中能源儲存聚焦先進電池與運具進化，期待增進人流、物流移動更便捷；區塊鏈技術則有機會帶來金融服務的變革；AI人工智慧則可廣泛應用至軟體、工業與消費等領域；基因定序將可為醫療、食品等領域帶來革命性突破；機器人透過AI優化，更能推進航太技術與工業設計的發展。

唐祖蔭表示，00983A除了關注大型成長股，更積極探索中小型股的投資機會。尤其美國大型科技股目前占美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會；另外，00983A費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動ETF之外的另類選擇，力求為投資人創造潛在超額報酬。

中國信託投信表示，00983A不僅是投資工具，更是投資人參與全球科技變革的最佳管道。隨著降息周期啟動與創新題材發酵，00983A將以專業的主動式管理，帶領投資人探索潛力企業，並提升整體投資組合的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。