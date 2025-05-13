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中美貿易談判好激勵！台股強彈…00905、0050、006208市值型ETF全數跟漲

聯合新聞網／ 綜合報導
美中貿易會談後大幅互降關稅激勵，台股13日開盤上漲344.48點，收復股災缺口。記者林澔一／攝影 林澔一
美中貿易會談後大幅互降關稅激勵，台股13日開盤上漲344.48點，收復股災缺口。記者林澔一／攝影 林澔一

台股今日（13日）因美中貿易談判達成降低關稅的重大突破，加權指數早盤上漲496點，成功回補4月2日的空方缺口，站上21,600點。台股ETF在此利好消息帶動下全面走強。

台股ETF今日表現優異，採用不同選股策略的ETF各展所長。傳統市值加權的台灣50（0050）盤中大漲4.4元，觸及181.10元，漲幅達2.49%；富邦台50（006208）上漲2.65元至106.20元，漲幅2.56%；依據多重選股因子建構投資組合FT臺灣Smart ETF（00905）最多也上漲3.11%，均優於台指漲幅1.8%。

FT臺灣Smart ETF（00905）基金經理人王紹宇分析，主要受惠中美貿易談判出現驚人轉折，達成初步共識的速度大幅超過市場預期，市場因而受到意外利多鼓舞，先前跌多的電子、AI等類股出現明顯反彈。

王紹宇表示，台灣產業已逐步完成供應鏈分散化轉型，特別在AI伺服器、先進封裝、電動車供應鏈等新興領域，台灣廠商的競爭優勢持續增強。雖然短期市場受關稅政策不確定性影響，但產業基本面依然穩健。

「今日航運、他電產業表現強勢，加上電子類股的比重約77%（高於加權指數68%），使00905在今日走勢中受惠。」王紹宇表示，這反映出00905ETF的Smart Beta策略在不同產業輪動時期，能透過系統性的選股邏輯，有效掌握市場機會。

台股今日(13日)上漲主要受惠於美中貿易談判的重大進展，雙方同意在90天內大幅調降關稅，美國將對中國產品的關稅從145%降至30%，中國也將對大多數商品關稅降至10%，並暫停所有非關稅貿易障礙。此消息激勵台股主要權值股全面上揚，台積電早盤漲33元至990元，鴻海上揚7元至160元，聯發科更大漲45元至1360元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00905FT臺灣Smart ETF 市值型

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