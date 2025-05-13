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00919買進時間到！真星華「靠股息+退休金過生活」：月領7萬2要繳稅
＊原文發文時間為5月12日
買進時間到，按著紀律買1張00919
公保養老給付屬於保險給付，依照所得稅法第4條第1項第7款規定，免納所得稅
退撫退休金複雜一點，依照財政部113年11月28日台財稅字第11304670610號令公布內容：
1、一次領
(1)金額在19.8萬×年資以下者，不用繳稅
(2)超過19.8萬×年資金額，但未達39.8萬×年資部分，一半需要繳稅
(3)超過39.8萬×年資部分，全數要繳稅
2、月退
全年領到超過85.9萬元的部分，才需要繳稅
差不多月領超過71584元才有繳稅問題。基本上，委任與薦任退休的人不會遇到這個問題
以上資訊供參考
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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