00878連兩季降配息該換ETF嗎？知美：搞懂配息真相與自身底氣

＊原影音發布時間為5月3日

國民ETF國泰永續高股息（00878）在4月30日公告本季配息為0.47元，已連續兩季下調，引發不少存股族疑問：是不是該出清、轉換其他標的？對此，知美透過最新淨值與收益分配資料。

配息下調不等於崩盤訊號 殖利率仍有9%以上

根據國泰投信官網資料，00878本季配息0.47元，以4月30日收盤價20.31元計算，單季殖利率為2.31%、年化殖利率達9.26%。雖然配息連兩季調降，但因價格同步修正，殖利率維持在高水準。芝美指出，這正是理解配息與價格關係的重要時刻。

他也提醒投資人思考：若現在出清，未來市場反彈你願不願意用更高價格買回？若換到其他ETF後配息反而更低，是不是又要繼續換？過去市場輪動下，追高殺低、頻繁更換標的的投資人，往往賺不到價差，還多繳了一堆手續費與稅金。

配息高低 其實早就有跡可循

從歷史來看，00878在2023年配息介於0.27元至0.35元之間，年化殖利率約6%，當時沒有人質疑配息是否足夠。反而是在股價一路從17元漲到23元的2024年，配息被拉高到0.55元，引來市場高度關注。

但知美說，這些變化其實來自兩大來源：一是成分股本身的配息，二是成分股的價差收益。2023年ETF配息主要靠股息；而2024年大漲時，價差也成為配息來源之一。因此，當行情回落、價差縮水時，配息自然會下降。

收益結構曝光：00878還扛得住嗎？

知美進一步打開收益分配通知書，以2月為例指出，當時配息金額有約8成來自股利所得（境內股息），其餘來自資本利得與收益平準金。此次0.47元配息中，若仍依類似結構計算，約0.376元是穩定的收益來源，正好對應目前淨值中的平準金約0.35元。未來配息是否續降，得看接下來成分股的實際配息表現。

而今年金融股普遍繳出不錯成績單，若能持續注入現金股利，或許能支撐下一季配息不致再降。但這些不是投資人能控制的事，知美認為，與其猜測漲跌，不如把時間拿來累積本金。

每月領1萬元目標 64張是關鍵門檻

想用00878打造穩定現金流，知美提供一個關鍵數字：目前殖利率在9%左右，若想平均每月領1萬元，持有64張00878即有機會，總投入成本約129萬元。全台持有00878的投資人高達172萬人，但能達標者僅約6萬多人，約占3.7%。若目標是月領10萬元，則需639張，目前全台僅有385人符合條件。

知美本人已定期定額三年，累積31張00878，「雖不是什麼成就，但我替自己感到驕傲」。他也鼓勵大家，不必和別人比較，每個人都有適合自己的步調與本金基礎，堅持紀律、專注帳戶，才是存股正解。

高配息不等於高報酬 回歸本質才安心

他也直言，00878與其他高股息ETF未來的殖利率勢必會回到基本面，可能不再是過去的「神配息」時代。但這並不意味著悲觀，而是投資逐步進入穩健節奏。市場波動大、政治與關稅變數多時，定期定額、保留現金彈性，是面對不確定性的好方法。

最後，他用一段話提醒觀眾：「現在價格低於年限、殖利率還有9%以上。想不想進場，取決於你是否準備好資金，也是否能承擔波動風險。」他說，自己不是名嘴也不是財經KOL，只是一位工程師，珍惜自己和觀眾的錢，因此不會隨便喊進喊出。

兩大重點總結

2025年4月30日公告00878預計配發現金0.47元，為連兩季調降，年化殖利率約9.26% 想要月領1萬元，目前殖利率水準下，持有64張00878有機會，門檻成本約129萬元

00878總收益人數已突破172萬，ETF早已成為全民理財選擇。配息上下不是絕對利空，了解架構、調整節奏，才是存股人該有的智慧與心態。

◎內容獲 知美Jimmy 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。