14萬股東注意！國泰ETF 00922經保費新制 規模越大經理費越低

14萬股東注意了，新一代市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）調降經保費於13日正式生效，讓投資人可以用更低的經保費來追逐台股成長契機，未來隨著ETF規模擴大，經理費也會越降越低，讓00922在競爭激烈的一眾市值型ETF中脫穎而出，為自己再添競爭力。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，台股長線向上格局不變，今年以來00922資產規模成長率達20%，為市場中少數規模保持正增長的市值型ETF，顯見00922指數編製規則深受市場青睞，已被廣大投資人納入投資清單。國泰投信本次透過主動調降經保費，幫助投資人減少投資成本，在更加普及ETF投資之餘，也有望提高國內外法人資金的進駐意願，加速00922規模成長。

國泰投信表示，00922在費用調降後，保管費從0.035%降到0.03%，與國泰永續高股息(00878)相同。而經理費的計算方式，有別於過去計算模式，新制上路後，當基金規模在200億元(含)以下時收取0.2%、當規模成長後經理費用將逐步調降，逾200億至500億元(含)的部分收取0.15%，逾500億至2,000億元(含)的部分收0.13%，2,000億元以上收取0.1%。若以上周五(9日)基金規模新台幣253億元舉例，200億元的部分以0.20%計算、超出200億元的53億元以0.15%收取，計算後實際經理費為0.1895%，遠低於舊制的0.2%，對投資人是一大利多。

國泰台灣領袖50在2023年掛牌，追蹤國際知名指數公司MSCI發行的MSCI台灣領袖50精選指數，別於目前市場大多數市值型ETF，所以00922考量市值與企業獲利能力並重，代表即使企業市值再大，若前一年度獲利轉負，就可能被剔除在成份池之外；指數同樣注重企業的低碳轉型分數，分數過低同樣也可能被淘汰，真正為投資人篩選兼具大市值及前瞻性獲利能力的台灣優質大型股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。