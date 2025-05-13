壽險金控成分股能撐住嗎？法人示警匯損風暴未止

投信ETF（指數型股票基金）募集引發基層理專和證券營業員的反彈，金管會12日證實，證期局已陸續接到相關的匿名選舉，並且已展開調查，包括券商在銷售ETF時是否有落實KYC（認識你的客戶）、KYP（認識你的商品），將成為調查重點。PTT網友討論，台灣金融從業人員太多，也有過多金融商品，營業員或理專都三不五時推銷產品，也產品同值性又過高，狠酸「台灣政府就是鬧大才會管」。

2025-05-13 07:57