壽險金控成分股能撐住嗎？法人示警匯損風暴未止
截至4月30日，國內規模前五大的台股股票型ETF持股資料顯示，金融股仍是重要配置標的，其中最受青睞的前五大金融股依序為中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、上海銀與華南金（2880）。值得注意的是，前三名皆為壽險型金控，反映市場對其保險與銀行雙引擎獲利模式的偏好。但法人也指出，隨著IFRS 17新會計制度上路，加上近期匯率與債市劇烈波動，壽險型金控能否繼續穩坐ETF成分股之列，已引發市場關注。
富邦人壽四月單月稅後淨損24.1億元；國泰人壽單月淨損25.7億元；新光人壽單月淨損38.16億元；台灣人壽單月稅後淨損13.22億元；元大人壽單月稅後淨損9.39億元；台新金的台新人壽4月單月稅後淨損2.2億元；合庫金（5880）旗下合庫人壽單月稅後淨損0.9億元；第一金人壽單月稅後淨損損0.89億元。
法人分析指出，壽險業高度依賴國際資產配置，匯率波動對獲利影響極大。進入5月，台幣仍維持強勢，若未見明顯回貶，將進一步壓縮壽險業的評價與匯兌收益。同時，全球股市震盪加劇，也為投資收益增添不確定性，預期壽險業在第二季恐難有亮眼表現，ETF成分股調整時能否續留壽險金控成為觀察重點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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