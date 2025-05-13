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5月ETF投資人數逆勢成長前十名 見逢低買入跡象

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
5月以來ETF投資人數增幅前十名。（資料來源：CMoney，統計至2025/5/9止，不含槓反及期信ETF）
5月以來ETF投資人數增幅前十名。（資料來源：CMoney，統計至2025/5/9止，不含槓反及期信ETF）

5月初金融市場震盪，連帶使得ETF投資人出現下滑，5月ETF總投資人數減少約1萬5,670人，總投資人數降為1,447萬人，減少約0.1%，不過，根據CMoney資料統計，市面234檔原型ETF中，共有71檔ETF人數逆勢增加，其中，七檔增加幅度逾一成，投資標的包括債券、日本、美國藍籌股等，法人分析，從ETF投資人數變化反應，債券、股票等標的獲投資人逢低買入及月配息等市場熱門主題青睞。

5月投資人數增幅排行榜觀察，反應近期市場輪動變化對投資偏好度的影響等，排行前五名標的有檔為債券ETF，國泰US短期公債（00865B）、FT投資級債20+（00982B）反應前波市場修正後的投資需求，而第一金優選非投債（00981B）則是在5月首次月配息公告，年化配息率逾9%，吸引投資人青睞；另外兩檔為股票ETF，中信日本商社（00955）及國泰標普低波高息（00702）則展現低檔加碼及話題性投資需求等。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，聯準會於5月再次暫停降息，反應持續對美國經濟環境正向看法，彭博美國非投資等級債券指數殖利率目前仍有高達7.8%，收益水準具備吸引力；相較中長期殖利率均值7%至6%水準仍有下滑空間，加上最新利率期貨反應，市場預期今、2026年聯準會降息空間，未來一旦降息可望引導殖利率下滑，也提供債券資本利得空間。

王心妤表示，非投資等級債券投資需要留意信用風險，以過去一年非投等債的違約率僅在1.2%，遠低於2010年以來2.5%平均水準，信用風險可控；今年在金融市場高波動環境下，挑選高債息相對高股息具備下檔防禦力，非投資等級債券投資吸引力、投資價值走揚，關稅政策轉彎之際，非投資級債券可望持續展現進可攻、退可守特性，現階段價格也提供中長期投資者較佳進場投資時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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