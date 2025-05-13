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台股ETF受益人連二周減 八檔逆勢創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
八檔受益人逆勢創新高的台股ETF。（資料來源：CMoney、統計至2025/5/9）
八檔受益人逆勢創新高的台股ETF。（資料來源：CMoney、統計至2025/5/9）

台股ETF投資人數連續兩周減少，根據集保戶股權分散5月9日最新統計資料顯示，台股ETF受益人周減7,927人，使得今年來增加885,198人，總人數來到11,111,034人。觀察70檔台股ETF受益人中仍有12檔維持周增加，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）等八檔受益人逆勢創新高，表現相對出色。高息型仍有三檔上榜占最大宗，顯示出有配息實力的高息ETF還是持續受投資人偏好。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。整體來看，AI仍是目前台股的基石。接下來所要觀察點在於美國債務上限與流動性議題，與亞洲國家與美談判結果為何，都將影響市場對今年下半年資本市場表現。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，川普灰犀牛關稅衝擊如預期對資本市場已邊際效應式的遞減，且論證川普投顧精神如舊，意謂漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯不變。再者，CSP資本支出呈正向，AI國際供應鏈已有利空不跌，利多上漲的態勢，因此資產配置理應從全防守轉為守中有攻型態，在多空交雜的訊息下，主動式選股的Alpha才會更為凸顯出來。目前已進入美國與各國談判階段，預期後續台灣關稅將可適度的回調至15%上下，後續美國降稅利多亦將逐漸登場，市場預估未來一年台灣企業獲利年增率14%，加上PE已回到長期平均15倍水準以下，可逐步分批布局中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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