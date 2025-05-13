股市多頭重啟 海外ETF率先走強

美中貿易戰取得實質進展，激勵5月12日(周一)台股強勢表態，台股盤中大漲逾260點，最大漲幅達1.25%，主要由科技股領軍，雖然台股ETF漲幅多在1%上下，但盤面最強的ETF族群全數由海外ETF包辦；根據CMoney資料統計，貿易關稅戰轉彎下，去年表現優異的海外ETF再上演強攻行情，周一上漲前五名ETF漲幅達3.5%至4%，第一金太空衛星（00910）漲幅3.96%表現最佳，其次則由半導體包辧第二至第四名：中信日本半導體（00954）、兆豐洲際半導體（00911）、台新日本半導體（00951），及元大全球未來通訊（00861）等。

法人表示，股價強攻的關鍵包括：美中貿易談判取得實際進展即將發布共同聲明，雙方周末於瑞士日內瓦談判，有正向消息傳出，緩和緊張關係，關稅政策是原先半導體股價低迷的關鍵原因，在美中協商正向下，也有助於引導相關產業表現回復正向，此外，美國總統川普早先提及撤銷半導體禁令，拉抬半導體相關ETF。

受到川普利多政策釋出影響的不只半導體產業，美國即將重啟國家太空委員會，成為川普第二任期的太空戰略核心，將負責協調太空軍、NASA等太空事務等，加上先前NASA預算重分配，調整後重點業務放在商業火箭系統發展等領域，這也成為近期太空相關產業上漲的關鍵因素。

美國太空預算調整方案及國家太空委員會重啟等利多消息帶動太空相關類股大幅反彈，第一金太空衛星ETF 追蹤太空衛星純度最高的Solactive太空衛星指數投資，川普交易、太空政策再次點燃太空衛星投資議題，前五大個股為例，過去一個月反彈幅度在一成至五成間，太空衛星標的重返多頭趨勢可期。

第一金投信旗下第一金太空衛星ETF（00910）是全台純度最高的太空概念ETF，目前十大成分股中，太空重點業務如：Satellogic（5.09%）主要在發展全球防衛系統，提供AI驅動衛星影像監控應用；Astronics（4.31%）則在發展太空元件製造領域；三菱重工（4.14%）主要在發展火箭製造，協助美國將人送上月球等任務；Avio（3.92%）及火箭實驗室（3.90%）也是聚焦火箭製造等。

火箭實驗室第1季業績雖未達每股收益預期，不過，火箭實驗室也宣布，與美國空軍研究實驗室簽署，點對點貨物運輸合，預期將在明年中推出可重複使用、重返地球的中子火箭發射任務；第一金太空衛星前十大成分股中的商務航空公司Gogo（3.49%）則是宣布強勁的業績成長，營收與獲利皆超過預期，帶動股價大幅45%，此外，該公司亦將與Satcom Direct戰略合併，擴大其服務及國際合作等營運範圍。

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