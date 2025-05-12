標普500指數ETF 看俏

近期美股財報公布，多家500強巨頭繳出亮眼成績，企業基本面表現正向，投信法人認為，關稅談判未來走向仍有不確定因素，建議挑選追蹤S&P500指數ETF，伺機布局。

據Fastset預估，S&P500指數企業今年獲利將成長9.5%，其中，科技股將成長18.4%，DeepSeek的低成本AI模型應有助AI加速普及，對積極布局AI的公司(特別是AI應用領域)較為有利，科技股後市仍可期。

Meta、微軟等科技龍頭公布最新的財報，不僅繳出亮眼業績，同時擴大相關資本支出，以微軟為例，與去年相比增速放緩，依舊維持高增長率，緩解市場對AI伺服器疑慮，並增加AI趨勢的信心，同時吸引資金回流科技股，幫助修復市場信心。不過關稅不確定性仍存，但緊張情緒降溫，不及先前恐慌氣氛濃厚，市場將轉為平靜，回歸基本面。

永豐投信表示，彭博統計，過去15年以來美國若遭遇重大股災，例如，美中貿易戰、新冠疫情及通膨升息重大事件，STOXX美國500指數總能收復失土，展現反撲力道，同時再創新高。

標普500指數中已有450家公司公布財報，其中76%的公司表現超出預期，在貿易戰與經濟前景不明之下，核心消費與醫療產業較能展現其防禦特性，其中醫療產業產品需求較不受經濟景氣循環影響，關稅政策引起市場擔憂通膨及經濟衰退，而醫療產業受波動影響較小，增加持有在市場波動加大之際，可發揮緩衝功能。

街口投信表示，市場關注焦點仍在本周通膨數據CPI方面。雖然關稅對經濟的具體影響尚不明朗，但市場普遍擔心進口關稅可能推高物價並抑制經濟增長。如果CPI數據高於預期而零售銷售表現不佳，可能會引發對停滯性通膨的擔憂。

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