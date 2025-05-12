海外股票型ETF強勢攻高 有望挑戰今年新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
歷經市場大亂流，隨著關稅問題逐漸淡化、美國也與多個國家傳出貿易談判實質進展的好消息，帶動風險性資產開啟一波反彈行情。美聯社
歷經市場大亂流，隨著關稅問題逐漸淡化、美國也與多個國家傳出貿易談判實質進展的好消息，帶動風險性資產開啟一波反彈行情。美聯社

歷經市場大亂流，隨著關稅問題逐漸淡化、美國也與多個國家傳出貿易談判實質進展的好消息，帶動風險性資產開啟一波反彈行情，尤其海外股票ETF在各擁題材下，12金剛ETF展現強大的修復力。

根據CMoney統計海外原型ETF表現，距離年內新高在10%以內的有12檔，其中，元大航太防衛科技（00965）僅差距2.9%、而富邦日本和元大歐洲50差距也約3%，相當有機會在近期就挑戰今年新高價。

法人分析，全球航太防衛產業基本面受關稅戰影響有限，且在美國壯大同盟及自身國防的政策明朗，最重要是國防產業將是川普政策框架重要一環，包括美國白宮經濟顧問委員會主席米倫表示，提高國防支出及向美國軍購，是與美共同創造和平繁榮方式之一，均有利全球防衛概念股未來表現。

法人認為，明星科技股資金集中度高，易受關稅等議題震盪，不排除未來全面下修獲利展望，軍工概念股除同樣具有成長性，能見度高，可配置。

檢視這些強勢海外ETF，受惠川普鼓勵各國採購美國軍備對沖關稅等利多，元大航太防衛科技今年以17.9%的漲幅榮登最會漲的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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