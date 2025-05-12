台股高息ETF漲贏大盤 可適時布局掌握中長期超額報酬機會

關稅戰消息不斷，引發股市震盪。不過，觀察台股高股息ETF近期表現相對抗震。投信法人建議，可布局台股高股息ETF，並做好風險控管，掌握優質企業的中長期超額報酬機會。

根據CMoney統計至12日，以收盤價計算，近一周高股息ETF表現，包括：中信成長高股息（00934）、永豐優息存股、台新永續高息中小、富邦特選高股息30、永豐ESG低碳高息、元大高股息、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息等ETF，漲幅皆優於大盤。

台新臺灣永續高息中小型ETF研究團隊提醒，隨著資金湧入，高股息成分股估值可能偏高，未來如果企業獲利下降或面臨景氣循環，配息可持續性將成為挑戰。此外，高股息ETF在全球市場上展現出不同的投資機會與特性，根據市場區域與產業結構差異，跟台灣市場皆有所不同。

高股息ETF近期表現 圖／經濟日報提供

以美國為例，多聚焦在能源、公共事業、電信、金融等產業，美股高股息ETF相對穩健、適合避險或收息型投資，但因美股大科技股少數配息，因此成長性有限；歐洲市場則偏重能源、消費品、醫療， 可作為分散美元風險的工具，也能參與全球企業的穩健股息來源。

新興市場高股息ETF殖利率高但波動大、政治風險高，適合願意承擔高風險換取高收益的投資人，或作為長期分散布局。

全球型高股息ETF投資全球企業中股息政策穩健且具成長性的公司，具產業多元化、區域多元化、政策與貨幣多元化的機會，可以降低單一市場風險，也可補足台灣市場缺少的防禦型產業（例如醫療、消費品）。

選股方向上，新光臺灣高股息基金經理人孫光政建議，可關注去中化（美國商務部白名單概念）、去全球化（半導體廠務工程）、通膨（售後維修題材）、與非美市場（手機晶片）等四大主軸；另從產業趨勢來看，可以留意受惠運算效能持續上升的先進製程、半導體檢測族群。

此外，受惠AI從雲端延伸到地端的邊緣運算、機器人族群；符合節能趨勢的電子紙、電動車族群、人口老化的生技族群，以及近來全球地緣政治衝突升溫，受惠主要國家國防預算提高的軍工族群等，至於非電族群，可著墨於傳產高股息股、內需股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。