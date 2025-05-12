非投等債ETF 投資價值浮現

美國聯準會（Fed）5月FOMC會議結果，維持基準利率不變。投信法人認為，Fed官員在會中聲明失業上升與通膨升溫的風險已經升高，聯準會降息空間受限，而最新公布的美國企業違約率持續遠低於歷史長期平均，具備相對高殖利率的非投資等級債，投資價值浮現。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）研究團隊表示，市場正處於一個高度不確定的狀態，面臨多重變數影響，短期通膨下行出現趨緩，牽動Fed利率決策；中期對等關稅寬限期預計在7月到期，關稅落地後將對市場情緒與價格波動產生影響；明年還有美國期中選舉，也將牽動美國政權變動乃至於市場對美國經濟前景的看法。

凱基投信建議，在市場對匯率波動存在預期心理下，要減輕美元資產可能被匯損侵蝕的影響，並降低來自關稅政策對聯準會利率決策的影響，現階段的債券投資，建議分散標的並縮短存續天期、拉高信用評級。

有鑑於美國最新企業違約風險仍低於歷史長期平均，違約風險可控，適當配置剔除CCC評級非投等債，搭配拉長投資期間，更能貼近債券投資追求現金流的目標。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，受到美國關稅政策影響，各大投行近期紛紛調降各國經濟成長展望，IMF將今年美國GDP從2.7%下修至1.8%，全球GDP從3.3%下調至2.8%，創新冠疫情以來最低水準，雖凸顯出經濟逆風，但衰退風險仍屬可控，低增長機率高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。