00945B每受益權單位數預計配發0.102元 5月19日除息

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國聯準會（Fed）日前公布，維持基準利率不變。投信法人認為，市場正處於一個高度不確定性的狀態，面臨多重變數影響，短期通膨下行出現趨緩，牽動Fed利率決策；中期對等關稅寬限期預計在7月到期，關稅落地後將對市場情緒與價格波動產生影響；明年還有美國期中選舉，也將牽動美國政權變動乃至於市場對美國經濟前景的看法。

由於Fed降息並非影響美債殖利率走勢的唯一因素，凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊指出， 去年9月Fed開始降息以來，美國十年期公債殖利率並未明顯下行，今年4月初美國十年期公債殖利率就曾因川普宣布對等關稅而飆升，目前仍在4.0%至4.5%之間高檔震盪。考量市場短中長期仍面臨多重變數，即使預期Fed在7月降息，債券投資仍建議回歸利率與信用風險考量，在利率風險與信用風險可控的大前提下，把握「分散標的、降波動、降槓桿、勿離場」四大原則。

根據凱基投信官網顯示，凱基美國非投等債（00945B）截至5月6日為止，平均到期殖利率8.34%，平均票息利率達8.09%，存續期間2.05年 。在企業違約疑慮相對較低以及美國經濟仍具韌性的情況下，具備固定收益特性，票面利率相對高、集中較高債信品質的美國非投等債，可望作為投資人配置另一個核心選擇。凱基美國非投等債（00945B）已公告5月配息，每受益權單位數預計配發0.102元，延續前兩個月的配息水準，除息交易日訂在5月19日，有意參加除息者最後買進日為5月16日，預計於6月13日發放配息。

凱基投信建議，在市場對匯率波動存在預期心理的風險下，要減輕美元資產可能被匯損侵蝕的影響，並降低來自關稅政策對聯準會利率決策的影響，現階段的債券投資，建議分散標的並縮短存續天期、拉高信用評級。有鑑於美國最新企業違約風險仍低於歷史長期平均，違約風險可控，適當配置剔除CCC評級的非投資等級債，搭配拉長投資期間，相對更能貼近債券投資初衷──追求現金流的目標，而匯率波動應是一時帳面的數字變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟

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