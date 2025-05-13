他趁台幣升值換日幣、買VOO、00971、00757！網熱議匯率＋股市最佳投資法

台幣近期升勢強勁，不少人趁機換取外幣，以充實旅遊基金，有網友換完日幣卻被朋友吐槽「美元偏弱，美股也還沒漲回來，直接買美股不是比較賺？」他則認為美元應以換匯為主，後續少量持續買進VOO，台股則買00971、00757。對此有人直言「換日幣怎麼不直接投資日股？」也有人建議「維持紀律，台美股繼續投入」。

一名網友在PTT發文指出，他看到台幣兌美元跌破0.21元，立刻換了一筆日圓準備年底旅遊。不料此舉引來朋友提醒：「現在美元偏弱、美股還沒回漲，直接買美股不是更賺？」他也分析美元指數下跌、美股尚未回補漲幅，加上匯差優勢，認為是「打折買進」的好時機。

原PO則坦言已換美元並持續買進VOO，同時持有台股ETF 00971與00757。他認為，雖然美股估值偏高、經濟走疲，加上對等關稅不確定性，短線壓力仍大，但整體策略是「等匯差＋資產價格雙重回彈」。

文章一出，立即引爆熱烈回應。有網友支持原PO選擇：「換便宜美元、買便宜美股，這邏輯沒問題」，也有人認為匯率只是反映在ETF淨值上，持有00757本就等同間接布局美股。也有網友以實例力挺換日幣旅遊：「我0.23換了一堆日圓…現在哭爆」、「每年都會去日本換一些很正常」。

不過，也有鄉民認為「投資才是正路」，質疑為何不將日幣資金直接投進日本股市；另有專業網友提醒：「匯率反彈空間有限，美股還有基本面風險」、「台幣升值趨勢未止，投資美元資產可能吃匯損」。

至於該怎麼操作？不少人建議維持分散投資原則，像是「台美股雙邊押注」、「持續定期定額VOO＋971」，或是選擇旅遊與投資同步進行：「現在就去日本吃和牛、年底再看投資怎麼佈局！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。