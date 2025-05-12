櫃買中心債券ETF再添兩檔新兵 5月13日上櫃掛牌交易
櫃買市場5月13日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF」（00983B）及「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF」（00984B），該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。
為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、百寶獎及首購獎外，ETF獎勵活動另增加加掛ETF交易獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。
有關大華優利美公債20（00983B）及大華優利美A債15（00984B）ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN/ETF/商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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