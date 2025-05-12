櫃買中心債券ETF再添兩檔新兵 5月13日上櫃掛牌交易

只能選一檔ETF定期定額 該選哪一檔？ 老師，有投資朋友問說：如果定期定額只能扣一檔ETF，應該選哪一檔比較好呢？ 其實最近股市震盪這麼大，在投資的心態上，就要偏向保守一點。 是偏保

2025-05-12 12:41