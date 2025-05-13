新募ETF責任額制引爭議 金管會收檢舉！網曝金融業窘境

投信ETF（指數型股票基金）募集引發基層理專和證券營業員的反彈，金管會12日證實，證期局已陸續接到相關的匿名選舉，並且已展開調查，包括券商在銷售ETF時是否有落實KYC（認識你的客戶）、KYP（認識你的商品），將成為調查重點。PTT網友討論，台灣金融從業人員太多，也有過多金融商品，營業員或理專都三不五時推銷產品，也產品同值性又過高，狠酸「台灣政府就是鬧大才會管」。

據了解，這波檢舉潮從網路有人發動群組「#終結IPO制度暴力」開始，是針對不當的IPO責任制度而來，是從上周五開始陸續投訴，迄今已多達百封檢舉信流向金管會、勞動部。投信銷售基金、ETF期間，銀行理專、券商營業員有IPO責任額制度已行之有年，金管會指出，過去確實也有收過類似的陳情，但這次因為在threads有群組發動「一人一信救自己」的運動、規模較大，因此才會收到不少的檢舉函。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「營業員、理專、櫃檯三不五時推東西，有些東西同質性真的太高，問理專比較專業問題他們也答不出來，不是瞎扯就是跟你傻笑，金管會態度就是業績門檻可以訂，只要KYC做好就好囉！」

其他人紛紛留言「過去有收到陳情，可是沒有要管的意思」、「講半天就是金融從業人員太多，沒有那麼多垃圾的金融商品需要餵養市場啦，有經驗的賺錢後自己當中實户做個股就好，誰跟你買ETF」、「台灣政府本來就是鬧大才會管，沒有那麼多人跳樓，也不會有金融消費保護法」、「垃圾etf越來越多是真的」、「銀行老是叫下面的人推垃圾，商品出好一點不就好了」、「銀行推的基金一堆垃圾買了沒幾年就是下市或合併」、「自己自爆有陳情沒處理，不愧是垃圾政府」。

金管會強調，券商對銷售ETF訂定責任額、KPI（績效目標），但不能違背KYC、KYP的原則，為此金管會已派員加入社群群組，更進一步了解檢舉內容來調查業者是否違規，若有違規將懲處。

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