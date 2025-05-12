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聚焦波克夏股東會行情 這檔日本商社ETF受益人數增量居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF受益人數周變化。資料來源／集保結算所，中國信託投信整理
ETF受益人數周變化。資料來源／集保結算所，中國信託投信整理

受英美達成關稅協議與台積電（2330）營收創新高等利多因素激勵，台股持續回補4月初「解放日」後的跳空缺口，12日早盤也開高，但投資人對台股後市仍持謹慎。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減約萬人，連兩周小幅減少。其中高股息ETF受益人數周減7,435人。

不過，在海外ETF方面，受惠巴菲特在波克夏股東會上發表對日本商社持股的「50年不變」宣言，上周以追蹤日本商社指數為主的日股ETF表現最亮眼，單周增量4,548人，居所有海外ETF之首，也帶動整體海外ETF受益人數單周增加11,264人；海外ETF受益人數今年以來增加14%，為三類ETF中表現最亮眼。

此外，隨著殖利率趨穩以及匯率回穩，債券價格波動也逐漸趨緩。上周債券ETF受益人數微增6,651人，暫時終止近一季以來持續減少的趨勢；惟今年以來債券ETF受益人數仍減少逾14萬人。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周美股科技股財報普遍優於預期，雲端服務商（CSP）業者多數維持、甚至上調資本支出；而近期美中關稅協議出現進展，這些利多消息皆有利於資本市場延續反彈走勢。觀察台股AI相關供應鏈表現，營收獲利多數優於預期，也激勵台股持續反彈，但對等關稅政策仍干擾企業下半年布局。根據中經院公布之製造業採購經理人指數（PMI），已降至榮枯線下，終止連兩個月擴張，顯見廠商心態轉趨保守，是否影響台股後市須密切觀察。

不過葉松炫也表示，台積電上周五（9日）公布4月營收，創歷史新高水準，顯示台積電相關供應鏈營運仍可期，惟須觀察是否與關稅上路前的提前拉貨潮有關。另從法人動向觀察，外資近期持續買超台股，籌碼面有利台股反彈，但成交量能萎縮，指數上檔空間恐有限。而近期在台幣升值下，有利鋼鐵、重電等內銷比重高的產業。半導體等出口為主產業雖受台幣升值因素干擾，但台灣半導體業先進製程的技術領先全球，於尖端製程、IC設計及封裝產業具高度競爭力，有更強的議價能力，可望抵消部分因新台幣升值帶來的負面影響，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，表現相對其他國家股市差，反觀日股因受惠日本政府持續進行市場改革，今年以來表現也優於美股，投資人有將美元資產轉向全球布局的趨勢。觀察上周海外ETF受益人數增量排行榜，除日本商社ETF受巴菲特加持，周增逾4,500人居冠外，包含歐洲、印度等海外ETF，受益人數亦擠入排行榜前十，顯示過往由美股ETF一枝獨秀的情況正出現改變。

其中，日本商社ETF今年以來受益人數增加逾8,000人，增幅達1.6倍。中國信託投信基金經理人游忠憲指出，波克夏自2019年7月起陸續買入五大商社股票，總成本為約138億美元。截至目前所持股份總市值已達235億美元，實現近100億美元帳面獲利，顯示五大商社經營績效極佳。

游忠憲說，目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對投資人而言極具吸引力。隨著美日可望達成關稅協議，五大商社憑藉其在日本經濟中的重要關鍵地位，成為適合穩健投資人布局的優質標的。

債券ETF方面，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，受益人數至今已減少逾 14萬人，其中以長天期美債與投等債ETF受益人數減少最多，但上周已看到投資人陸續回補長天期美債ETF，受益人數小增6,000餘人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，新台幣兌美元出現近年少見的快速升值，在央行總裁極力打擊炒匯禿鷹下，台幣近期呈現回穩盤整走勢；而日本經濟再生擔當大臣赤澤正亮亦指出，安全與外匯不屬於日美貿易談判討論範圍，顯示台幣匯率短期是受到市場預期心理影響，長期可望回歸基本面。

張瓈尹說，隨著利空逐步淡化，美債流動性問題也隨著殖利率回穩後獲得舒緩。上周美國聯準會FOMC會議宣告利率連三凍，且年降息空間預期由4碼降至3碼，債市波動也可望趨於穩定。但當前通膨壓力受關稅影響仍未除，經濟衰退風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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