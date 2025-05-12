新檔ETF募集爆出基層群起反彈配額制 金管會勞動部收到上百封檢舉信

投信ETF（指數型股票基金）募集引發基層理專和證券營業員的反彈，金管會今日證實，證期局已陸續接到相關的匿名選舉，並且已展開調查，包括券商在銷售ETF時是否有落實KYC（認識你的客戶）、KYP（認識你的商品），將成為調查重點。

據了解，這波檢舉潮從網路有人發動群組「#終結IPO制度暴力」開始，是針對不當的IPO責任制度而來，是從上周五開始陸續投訴，迄今已多達百封檢舉信流向金管會、勞動部。

投信銷售基金、ETF期間，銀行理專、券商營業員有IPO責任額制度已行之有年，為何此次會掀起軒然大波？金管會指出，過去確實也有收過類似的陳情，但這次因為在threads有群組發動「一人一信救自己」的運動、規模較大，因此才會收到不少的檢舉函。

由於川普風暴衝擊而使近來新檔ETF的IPO募集壓力更大，所謂的責任配額更難達成，使基層壓力都很大，甚至有些IPO的基金是鎖定新興市場，這種全球資本市場動盪之際投資人望之卻步，卻要營業員或理專去拜託客戶投資，更令基層反彈，因此在網路社群平台有人發動群組「＃終結IPO制度暴力」，直接要求金管會檢討、正視目前IPO發行制度所衍生的結構性問題，以及募集亂象。尤其要求金管會應建立因應重大市場變化的「IPO暫緩機制」．並要求發行的投信業者進行風險評估與揭露、同時全面檢討「責任額制度」在市場風險升高之下的合理性。

金管會則強調，券商對銷售ETF訂定責任額、KPI（績效目標），但不能違背KYC、KYP的原則，為此金管會已派員加入社群群組，更進一步了解檢舉內容來調查業者是否違規，若有違規將懲處。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。