00878定期定額只能扣一檔ETF會推薦它！股魚：誰做高股息投資的不認識

只能選一檔ETF定期定額 該選哪一檔？

老師，有投資朋友問說：如果定期定額只能扣一檔ETF，應該選哪一檔比較好呢？

其實最近股市震盪這麼大，在投資的心態上，就要偏向保守一點。

是偏保守型的投資人，那麼高股息型的產品就會非常適合。

但有些人可能會擔心：「會不會睡公園」

不用太擔心會睡公園的問題！

只要你選擇的是：

1.已發行一段時間 2.規模持續成長的ETF

就可以減少許多疑慮與風險。

如果只能選一檔，比如像國泰永續高股息（00878）這檔，哪個做高股息投資的，不認識它呢？

發行時間夠久 累積了不少資本利得 規模持續成長 配息穩定、人氣也高

如果今天你只能選一檔ETF定期定額，可以考慮00878！一起加入百萬股民的行列。

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