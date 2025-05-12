00878定期定額只能扣一檔ETF會推薦它！股魚：誰做高股息投資的不認識
只能選一檔ETF定期定額 該選哪一檔？
老師，有投資朋友問說：如果定期定額只能扣一檔ETF，應該選哪一檔比較好呢？
其實最近股市震盪這麼大，在投資的心態上，就要偏向保守一點。
是偏保守型的投資人，那麼高股息型的產品就會非常適合。
但有些人可能會擔心：「會不會睡公園」
不用太擔心會睡公園的問題！
只要你選擇的是：
1.已發行一段時間
2.規模持續成長的ETF
就可以減少許多疑慮與風險。
如果只能選一檔，比如像國泰永續高股息（00878）這檔，哪個做高股息投資的，不認識它呢？
發行時間夠久
累積了不少資本利得
規模持續成長
配息穩定、人氣也高
如果今天你只能選一檔ETF定期定額，可以考慮00878！一起加入百萬股民的行列。
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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