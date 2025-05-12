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孫燕姿演唱會門票太貴？靠12張多00878配息無痛買下搖滾區

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

天后孫燕姿慶祝出道25年，目前正如火如荼展開世界巡迴演唱會，8月16、17日將登上高雄巨蛋，5月13日中午12點將全面開搶，購票採實名制，不少粉絲直接衝著搖滾區而來，但票價一張要價5880元，開心在心裡，荷包卻有點想哭泣，這時若有養成投資好習慣，即可無痛聽演唱會，5月19日有多檔高股息ETF將除息，包含富邦台灣優質高息（00730）、兆豐永續高息等權（00932）、中信成長高股息（00934）、國泰永續高股息（00878）、野村趨勢動能高息（00944）等，各檔ETF的配息實力也引起投資人討論。

ETF達人表示，近一步觀察這幾檔5月19日要除息的高股息ETF表現，富邦台灣優質高息（00730）年化配息率約6.25%、兆豐永續高息等權（00932）年化配息率約2.89%、中信成長高股息（00934）約1.88%、野村趨勢動能高息（00944）也有約5.08%，其中以國泰永續高股息（00878）表現相對出色，年化配息率超過9%，每股將配發0.47元，持有一張即可配得470元，相當於抱有12.6張00878就可以坐在搖滾區，觀賞孫燕姿的演唱會。

理財專家指出，高股息ETF具有配息機制，但不是每一檔都能維持穩定配息水準，觀察00878的配息表現，從去年五月起，已經連續五個季度年化配息率都維持在9%以上，不僅讓投資人可以定期給自己小確幸，最大的益處是，還能滿足被動收入需求，青少年存零用錢犒賞自己、打拼族群藉由息收繳車貸及房貸、退休族領息收能過上更高品質的生活，檔適合所有年齡層的投資標的，截至5/9，最新受益人數達173萬人，規模衝上4252億元。

法人機構分析，國際關稅戰衝擊金融市場，連帶影響到匯市，以出口為導向的電子科技業獲利情況備受關注，本周多家企業法說會齊發，包括鴻海、華碩、廣達、英業達，建議投資人可以多留意企業祭出的相關政策及應對方式。第二季屬於電子業傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但展望2025年投資趨勢仍是AI，投資人可把握現階段還在股價低點，逢低買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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