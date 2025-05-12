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多重變數來襲 高殖利率非投資等級債投資價值浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF 00945B歷次配息紀錄。（資料來源：凱基投信官網；統計至2025/5/8）
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF 00945B歷次配息紀錄。（資料來源：凱基投信官網；統計至2025/5/8）

美國聯準會（FED）5月FOMC會議結果出爐，維持基準利率不變，主席鮑爾也重申不急於降息，並預期第1季GDP會上修。凱基投信表示，FED官員在會中聲明失業上升與通膨升溫的風險已經升高，預期會對FED制定利率決策動作產生掣肘作用，聯準會降息空間受限、最新出爐的美國企業違約率持續遠低於歷史長期平均的情況下，具備相對高殖利率的非投資等級債，投資價值浮現。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF（00945B）研究團隊表示，市場正處於一個高度不確定性的狀態，面臨多重變數影響，短期通膨下行出現趨緩，牽動FED利率決策；中期對等關稅寬限期預計在7月到期，關稅落地後將對市場情緒與價格波動產生影響；明年還有美國期中選舉，也將牽動美國政權變動乃至於市場對美國經濟前景的看法，多重變數環伺下，過度押注不確定事件變化，恐面臨過大風險。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊指出， FED降息並非影響美債殖利率走勢的唯一因素，2024年9月FED開始降息以來，美國十年期公債殖利率並未明顯下行，今年4月初美國十年期公債殖利率就曾因川普宣布對等關稅而飆升，目前仍在4.0%-4.5%之間高檔震盪。考量市場短中長期仍面臨多重變數，因此即便預期FED 7月降息，債券投資仍建議回歸利率與信用風險考量，在利率風險與信用風險可控的大前提下，把握「分散標的、降波動、降槓桿、勿離場」四大原則。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊建議，在市場對匯率波動存在預期心理的風險下，要減輕美元資產可能被匯損侵蝕的影響，並降低來自關稅政策對聯準會利率決策的影響，現階段的債券投資，建議分散標的並縮短存續天期、拉高信用評級。有鑑於美國最新企業違約風險仍低於歷史長期平均，違約風險可控，適當配置剔除CCC評級的非投資等級債，搭配拉長投資期間，相對更能貼近債券投資初衷-追求現金流的目標，而匯率波動應是一時帳面的數字變化。

根據凱基投信官網顯示，凱基美國非投等債（00945B）截至5月6日為止，平均到期殖利率達8.34%，平均票息利率達8.09%，存續期間2.05年 。在企業違約疑慮相對較低以及美國經濟仍具韌性的情況下，具備固定收益特性，票面利率相對高、集中較高債信品質的美國非投等債，可望作為投資人配置另一個核心選擇。

凱基美國非投等債（00945B）已公告5月配息，每受益權單位數預計配發0.102元，延續前兩個月的配息水準，除息交易日訂在5月19日，有意參加除息者最後買進日為5月16日，預計於6月13日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債

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