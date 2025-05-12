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台幣升破29、壽險金控狂跌…含金ETF還能配息？00878配息連兩降竟還可買

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台幣暴力升值，短短幾天升破2元，擁有美元資產的人一夕間蒸發8%，也造成台股恐慌下殺，受險金控更是跌得迷迷茂茂。

許多含金量高的ETF有影響嗎？對高股息ETF來說，會影響配息發放嗎？

本週發生了好多事，繼川普關稅消息反覆後，台幣竟然升破29元，造成美元大貶值。最大衝擊就是以美元計價的市場，例如美股與美債ETF，當然也影響台股。

因為持有大量美債部位的壽險金控，什麼事都沒做，大量資產就直接蒸發，股價也呈現大怒神式下跌。

另外，00878不久前公布配息，從上一次的0.5元下降到0.47元，是第二次縮水。而00878的持股中，金融股也不少，這次匯率變動會不會影響配息？以下一一分析：

台幣升破29 金融股首當其衝！

每次在國定假日後的股市總會引起騷動。短短幾天，新台幣匯價大起大落，從上週五與週一的狂升，到週二起升幅收斂，目前匯價回貶至30元左右。

其中最慘的一天是週五，新台幣對美元匯率來到29.1598元，這樣的「29開頭」已經很久沒看見了。

如果以今年匯率表現來看：1月1日滿手美元的人，什麼事都沒做，5月5日當天資產就蒸發11.76%。100萬元只剩88萬。即使後來匯率回貶，目前仍虧損約8%，100萬只剩92萬，真的很悲哀。

金控公司表現懸殊 誰慘誰撐住？

當天14家金控公司中，有11家是下跌的。最慘的是國泰金、富邦金與新光金，跌幅都超過5%。但也有例外：兆豐金、華南金、元大金反而小漲。

若拉一週來看，原本下跌的合庫金、第一金、玉山金與永豐金都有回穩，唯獨富邦金、國泰金與新光金仍舊慘兮兮。

原因是什麼？台幣升值會讓長期持有美元資產的壽險型金控承受損失，尤其避險成本高，利潤被吞噬。再加上美債殖利率走高，造成資本損失。

反觀銀行主體的金控，資產與負債結構以台幣為主，反而可能受惠於外匯交易收益。

美債ETF跌慘！美元ETF也是受害者

美債ETF從短期到長期全都跌慘。20年期以上的長債，跌幅高達7%。雖然隨著匯率回穩有些反彈，但還是很慘。

美元計價的海外型ETF也遭殃，例如美國大盤與科技型ETF，跌幅都超過5%。好消息是幾天後跌幅收斂，00830與00893甚至翻紅。

但也因此證明，股市反彈力道通常比債市強，但跌的時候，債市不一定比較抗跌，有時反而更慘。

為什麼匯率對ETF這麼重要？

因為美股與美債都是用美元計價。台灣投資人雖然用台幣買ETF，但實際上是換成美元下單。除了價格波動，也要承擔匯率風險。

舉例來說，4月前美元兌台幣一路走強，讓投資人有匯兌收益。但這一個月台幣強升，原本的匯兌利益變成損失。

贖回時若匯率比原先差，等於你買了ETF還要虧一筆匯率差價。

台股ETF也會受到影響嗎？

來看市值型ETF（如0050、006208）在5月5日台幣暴升當天，雖然下跌，但跌幅不深，大概只有1%。一週後全數回升，顯示股市基本面仍穩健。

高股息ETF也一樣，例如00907含金量高但僅跌1.4%，00701甚至小漲。一週內也全數回穩，甚至還上漲。

00878配息再縮水 是不是警訊？

00878在4月30日公告配息，單次配發0.47元，從前次的0.5元再次下調，但比預期還高，上半年總配息已達0.97元。以5月9日收盤價20.66元計算，年化殖利率約為7.31%，仍在正常水準。

雖然00878有23%是金融股，但其中真正壽險金控只占不到5%，風險影響不大。

更重要的是，投信有調配收益來源的彈性，股市好配資本利得，股市差就配股利所得。而公開說明書也寫明，只要成分股有股利就能配息，與資本利得無關。

升值 ≠ 股災？看歷史數據怎麼說

根據彭博統計，過去30年台幣升值期間，台股加權指數也都是上漲。因為通常升值期間伴隨美國寬鬆政策。

ETF也有分散效果，00878的壽險金控比例低，其他如電信、觀光、食品股等內需股表現撐得住。

ETF也有汰弱留強的機制，個股拖累會被其他強勢股彌補。對於存股族來說，最重要的是配息穩不穩、怎麼便宜買。

匯率衝擊小結論

壽險金控

面臨匯兌損失擴大、避險成本上升、股利發放風險等問題。

應對策略包括資產調整、提升自然避險能力。

美債ETF

匯率波動加上利率走勢，可能加劇損失或部分抵消。

台股與高股息ETF

台幣升值短期影響股市情緒，但基本面撐住。

ETF具分散性，00878金融占比雖高，但壽險金控占比低，配息穩健。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 債市 大盤 市值型 玉山 資本利得

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