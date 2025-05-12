高股息ETF大受歡迎 可能成「退休理財標配」

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）研究團隊表示，台灣投資人特別偏好高股息產品，高股息ETF受到投資人追捧，除了帶來現金流外，過去幾年的績效表現亦與市值型相差不遠，讓高股息產品在台灣大受歡迎。

高股息ETF持續吸引大量資金流入，尤其是退休族與中老年投資人，未來隨著人口老化與退休金需求增加，高股息ETF產品可能成為「退休理財標配」，持有時間更長、資金規模更穩定。

「高股息ETF」在全球市場上展現出不同的投資機會與特性，根據市場區域與產業結構差異，跟台灣市場皆有所不同。

以美國為例，多聚焦在能源、公共事業、電信、金融等產業，美股高股息ETF相對穩健、適合避險或收息型投資，但因美股大科技股少數配息，因此成長性有限；歐洲市場則偏重能源、消費品、醫療， 可作為分散美元風險的工具，也能參與全球企業的穩健股息來源。

新興市場高股息ETF殖利率高但波動大、政治風險高，適合願意承擔高風險換取高收益的投資人，或作為長期分散布局；全球型高股息ETF投資全球企業中股息政策穩健且具成長性的公司產業多元化、區域多元化、政策與貨幣多元化的機會，可以降低單一市場風險，也可補足台灣市場缺少的防禦型產業（例如醫療、消費品）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。