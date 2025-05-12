小師傅「買高股息ETF是因為我沒得選」：普通薪資上班族更需要現金流

2022年，我買了一間預售屋，完工的時間是在2025年，也就是今年，在這期間，我用三年的時間，把手上的四百萬股票資產，放大到現在約1800萬的股票資產。

當時我給自己一個目標，三年內好好存股，把現金流衝大，來減輕之後房貸的負擔，這三年期間，我有90%的資金都投入在高股息上...

你問我為什麼只買高股息？ 為什麼那麼需要配息？ 為什麼年輕人有穩定工作了，還需要現金流？

因為不是每個人都跟你一樣，一出生就有房產可以繼承，也不是每個人都跟你一樣，年薪破百，更不是每一個人都像你，是公務人員，或者是百大企業的員工。

說真的，大部分的人，都是普通薪資的上班族，薪水不高，還有家庭要養，甚至還有年邁的父母要照顧，當你不斷強調大家只能買指數型投資的時候，去想想，如果你只有一份薪水，在沒有投資產生現金流的情況下，你真的能cover所有的開銷嗎？

如果你能體會，你就會知道我為什麼這麼重視配息和現金流，為什麼我要用這些穩定的股利收入當條件，去跟銀行借貸、擴大本金的需求，講真的，沒有股利認列收入，我根本沒辦法貸到現在的信貸，也撐不起之後的房貸，更別說應付生活中一堆看不到的開銷。

而現在我的股息，已經可以完全 cover 所有開銷

所以我不再只是選擇其一

我可以都擁有

指數型：走3～4%提領路線

配息型：穩定現金流

房東型：收租金、等增值

這 就是我努力三年後的成果

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