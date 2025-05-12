大華銀投信 ETF 00983B、00984B 將於13日掛牌

美國總統川普宣布對等關稅政策不僅讓全球金融市場出現恐慌性跌勢，連美國債券市場也出現不小波動。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，儘管市場氛圍詭譎，但這波由政策帶動的殖利率異常上行，不僅顯示債市敏感程度升高，對於長線投資人而言，反倒是加碼美國公債與高評級投等債的良機。

大華銀投信宣布，大華優利美公債20（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）（00983B）與大華優利美A債15（00984B）將於13日掛牌。

根據彭博資訊統計2001年以來，標普500指數盈餘殖利率與美國10年期公債殖利率走勢，結果發現美國10年期公債殖利率自2024年開始，勝過標普500指數盈餘殖利率。郭修誠表示，近年股市多頭讓投資人收穫頗豐，但企業盈餘成長未趕上股價提前反映的樂觀預期，造成股票投資的盈餘殖利率（EPS／股價）逐漸下滑。換言之，股、債的殖利率出現反轉，債券更具投資價值，代表著目前正是二十年來布局債券的良機。

郭修誠表示，美國總統川普4月初宣布關稅政策以來，美國中長天期公債殖利率逐步攀升，投資人因為兩大因素對美國債市有所疑慮，包括：可能拋售美債的傳聞，以及關稅可能拉高通膨的預期心理。然而，4月美國財政部390 億美元基準十年期公債拍賣結果，顯示投資者需求穩健，衡量需求的出價倍數來到2.67，高於前次拍賣的2.59。且就殖利率觀察，10年期公債殖利率目前為4.38%，低於拍賣前的4.47%。

郭修誠指出，即便關稅政策在短期內的確推升通膨預期，像是根據密西根大學今年三月的消費者信心調查，未來一年預期通膨率由4.3%攀升至5%；未來五年預期通膨率則由3.5%上升至4.1%。但值得注意的是，這並不具持久性，一旦全球貿易受影響、經濟放緩，通膨自然也會回落。目前高盛、摩根大通等機構，皆已將美國今年衰退機率上調至45%至60%。大華銀投信認為，美債本次會優先反映通膨預期，接著在實體經濟數據確實受影響時，才會進一步反應經濟成長放緩，也就是降息預期的部分。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。