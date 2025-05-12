00679B成避險惡夢？專家曝「美債ETF」風險：現在美國太不穩定

【文．玩股華安】

＊原文發文時間為5月5日。

元大美債20年ETF（00679B）在盤中重挫超過7%，最低價格來到25.52元，成交爆量，引起廣泛關注。過去被視為避險資產的美國長天期國債，如今卻成為不少投資人近年的噩夢。

這波下跌的背後，除了匯率急劇波動外，也反映出市場對美債資產安全性的重新思考。

在貿易政策走向不明、政治言論不確定性升高的情況下，資金對於長期資產的風險評價正在發生變化，導致債券市場價格出現明顯調整。

同時，對聯準會政策可能暫時維持利率不變，也讓投資人傾向暫時退出這類資產部位。

一、美債價格下跌，原因不只一個

近期，美國長天期公債殖利率持續攀升，這本身就對債券價格形成下行壓力。但更重要的是，投資人對未來的貨幣政策方向正逐漸改變預期。

根據4月非農就業報告，美國新增就業人數高於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性。此外川普持續對FED展開川式變臉，也讓美國在國際上的金融地位受挫。

除了聯準會政策影響外，匯率波動也是此次ETF價格大幅下滑的重要因素之一。連續兩日強升，5月5日，新台幣單日升值超過3%，匯價盤中最低來到29.52元，創下近期罕見的劇烈波動。

這波匯率異動，代表以美元計價、台幣兌換的美債ETF出現明顯折價壓力。即使債券本身價格未有太大波動，換算為台幣後的淨值卻因此明顯下修，成為壓垮價格的關鍵因素之一。

這種「資產重新評價 + 匯率不利」的雙重夾擊，正是元大美債20年ETF（00679B）此番重挫的主要背景。

川普政府近期針對中國實施新一波高關稅措施，對其他主要貿易夥伴則啟動90天觀察期。

儘管關稅尚未全面落實，但市場已開始擔憂這是否會引發新一輪全球供應鏈衝擊與通膨壓力。

更值得注意的是，川普政府在政策上的強勢語調與方向反覆，也讓投資人對未來的經濟穩定性產生更多不確定感。

對美債這種長期資產而言，政治穩定與政策連貫性，是其定價的基石。當這些基石出現動搖，即使違約風險仍極低，市場也會選擇調整部位，以反映潛在風險。

四、個股同步下跌，過去經驗統計隔日易反彈

除了美債ETF外，今日台股也有不少個股出現明顯下跌，部分與外資持股較高、對匯率波動敏感的族群受到顯著壓力。

也造成今日許多個股出現重挫走勢，而在過去歷史中，因外匯所造成的重挫，時常在隔日出現技術性反彈。

但值得提醒的是，這次新台幣已連續兩次出現劇烈升值波動，幅度與速度皆相當罕見，顯示外匯市場結構性調整的風險正在發酵。

因此，即便短線反彈發生，也不宜過度樂觀。投資人應保持警覺，認清匯率變化背後所反映的國際資金流向、政策不確定性與對美元資產的重估邏輯，這些都可能對中長期資產價格造成深遠影響。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：避險資產變噩夢？美債ETF重挫背後的結構性風險！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。