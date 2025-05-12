00878高息打底、00922市值衝鋒！股魚曝：組合配置建議

今天是5/10我跟公司提了離職，這份工作跑完一個月的交接期就會正式結束，應該說打卡上班當員工的工作型態在我的人生已經劃下句點，股息現金流給了我提早拿回自由的權利，從此我不用再被正職工作綁住了。

2025-05-11 11:47