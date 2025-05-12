00878高息打底、00922市值衝鋒！股魚曝：組合配置建議
近期美股與台股劇烈震盪，許多投資人感嘆「買錯ETF會睡公園」。事實上，只要挑對產品，像是國民ETF國泰永續高股息（00878）或市值型國泰台灣領袖50（00922），就有機會在市場風雨中穩健前行。
00878：產業分散、抗震能力強 撐過股災不靠運氣
4月初川普對中關稅政策突襲，導致台股單日重挫逾2千點，不少高股息ETF也受波及。不過，股魚老師指出，像00878這種「以高股息為基底、產業分散度高」的ETF，在股災中展現不錯的防禦力。
相較電子科技類股跌幅深、回檔久，00878涵蓋金融、橡膠、通信、傳產等多元產業，能有效分散風險。即使跌，跌幅也較小，形成「部分避險」的投資效果。
再者，00878擁有雄厚的資本利得平準金，還有逾四元可配，這部分來源於台股價差收益，免稅發放更具吸引力。配息歷史也頗穩，成為許多存股族首選。
00922：市值型ETF 適合當核心配置的引擎
股市從恐慌中反彈時，市值型ETF往往是領頭羊。00922便是國泰投信推出的市值型產品，Beta值高達0.97，與大盤連動性極高，是貼近台股大盤波動的好工具。
其波動雖高，但也意味著成長潛力強。老師建議，想拉高報酬的投資人可搭配00922，加強資產成長引擎，作為投資核心部位；而偏向現金流的投資人，則可側重00878穩定配息、穩住資產部位。
00878＋00922 組合配置建議
年輕人（20～35歲）：60%股權中可全押00922，追求資產成長。
青壯年（35～50歲）：60%股權中可採7成00922、3成00878，兼顧成長與風險分散。
接近退休或已退休者：60%股權中3成00922、7成00878，重視現金流與抗震穩定。
股魚提醒，沒有「完美配方」，但能針對年齡、需求與風險承受度，找出最適合的比例。
投資簡單三步驟 打造不睡公園的ETF組合
這波回檔再次印證：高股息與市值型ETF，搭配得宜能有效降低波動，穩定資產與心理狀態。
選對ETF、定期定額、勇敢行動，不只能安心過每個風浪週期，還有機會搭上市場回升的列車。
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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