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00878高息打底、00922市值衝鋒！股魚曝：組合配置建議

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期美股與台股劇烈震盪，許多投資人感嘆「買錯ETF會睡公園」。事實上，只要挑對產品，像是國民ETF國泰永續高股息（00878）或市值型國泰台灣領袖50（00922），就有機會在市場風雨中穩健前行。

00878：產業分散、抗震能力強 撐過股災不靠運氣

4月初川普對中關稅政策突襲，導致台股單日重挫逾2千點，不少高股息ETF也受波及。不過，股魚老師指出，像00878這種「以高股息為基底、產業分散度高」的ETF，在股災中展現不錯的防禦力。

相較電子科技類股跌幅深、回檔久，00878涵蓋金融、橡膠、通信、傳產等多元產業，能有效分散風險。即使跌，跌幅也較小，形成「部分避險」的投資效果。

再者，00878擁有雄厚的資本利得平準金，還有逾四元可配，這部分來源於台股價差收益，免稅發放更具吸引力。配息歷史也頗穩，成為許多存股族首選。

00922：市值型ETF 適合當核心配置的引擎

股市從恐慌中反彈時，市值型ETF往往是領頭羊。00922便是國泰投信推出的市值型產品，Beta值高達0.97，與大盤連動性極高，是貼近台股大盤波動的好工具。

其波動雖高，但也意味著成長潛力強。老師建議，想拉高報酬的投資人可搭配00922，加強資產成長引擎，作為投資核心部位；而偏向現金流的投資人，則可側重00878穩定配息、穩住資產部位。

00878＋00922 組合配置建議

年輕人（20～35歲）：60%股權中可全押00922，追求資產成長。

青壯年（35～50歲）：60%股權中可採7成00922、3成00878，兼顧成長與風險分散。

接近退休或已退休者：60%股權中3成00922、7成00878，重視現金流與抗震穩定。

股魚提醒，沒有「完美配方」，但能針對年齡、需求與風險承受度，找出最適合的比例。

投資簡單三步驟 打造不睡公園的ETF組合

這波回檔再次印證：高股息與市值型ETF，搭配得宜能有效降低波動，穩定資產與心理狀態。

選對ETF、定期定額、勇敢行動，不只能安心過每個風浪週期，還有機會搭上市場回升的列車。

◎內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00922國泰台灣領袖50ETF基金 回檔 大盤 川普 市值型 現金流 資本利得

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