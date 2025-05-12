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00918一個月帳面賺980萬！存股哥：左側交易者把4700張00929轉過去

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

左側交易者，指得是在下跌中、股價還未出現明顯反轉趨勢而提前佈局的投資人，這種風格的操作需要對抗市場的不安情緒以及股價仍可能會繼續下跌的壓力，但優點是有機會買在低點，用更低的價格買進更多的張數，對於願意長期持有的存股人會比較有利。

這篇文章邀約同為創作者的Grace分享他的3269張00918超狂對帳單。今年他因個人因素賣掉4700多張00929，在對等關稅股災途中，於4/8買進3269張00918，當時成本均價18.35。

過了一個月5/9收盤價21.43，目前帳面總值$70,054,670，短短時間帳面賺了980多萬，這就是左側交易者最完美的體現！

假設00918持平配發0.7元，Grace本季可領股息$2,288,300，如果股息持續再投入及Grace的個人能力，一年股息破千萬絕對不是問題，加上帳面的未實現獲利，真的是股息價差一起賺。

我看了一下00918的股東張數分級結構，總收益人數257,768，其中千張大戶僅37人，以Grace超過3,000張的規模來看，他非常有可能是00918的第一大股東。

我常說當你具備存股長投的思維，就能用不同的角度看待投資這件事，遇到股災時很多人怕得要死，幾天內就認賠好不容易累積起來的資產，然後在市場反轉時才來想「早知如此何必當初」。

當然Grace可以一次買3000張，絕對跟個人能力有關，因為個人能力也是成為一個優秀存股人的必要條件之一，我們可能無法擁有這麼大筆的資金，但我們可以學習的是為何他敢在近幾年最大的股災中，一次重壓這麼大的金額？

Grace的操作不僅僅是對帳單數字上的震撼，更是「左側交易者」融合「存股思維」的一次實戰驗證，當許多人被恐懼吞噬時，他選擇冷靜並果斷的出手，這樣的果決也讓他獲得相當豐厚的報酬。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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