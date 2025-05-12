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美科技ETF放閃 AI軟硬體後市漲升行情看俏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美科技ETF 放閃（路透）
美科技ETF 放閃（路透）

美國科技股近期出現震盪，但投信法人認為，以長線來看，隨著進入新人工智慧（AI）時代，軟硬體雨露均霑，將帶動AI伺服器、AI儲存、運算訓練、互聯網等相關產業2023～2032年營收複合成長率高達二至六成，美國科技相關ETF後市漲升行情看俏，可逢低布局。

美國總統川普於4月2日宣布對等關稅衝擊全球股市，但隨後又對超過75國暫緩90天執行高額關稅，讓美國科技股止跌回穩。台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，關稅戰不會改變AI的成長趨勢，DeepSeek橫空出世凸顯各大企業、國家間的AI科技角力，意味各界將持續投注資本於AI競賽。例如，Meta在4月5日發布最新開源AI模型「Llama 4」，預期隨更強大的開源AI模型發布，將推進AI應用端的發展。低成本AI模型將加速AI走入日常生活，軟體、邊緣運算、傳輸、機器人甚至衍生出的資安相關領域都將受惠。

台新投信指出，美國科技股近期經歷大幅修正，股市已反應評價面與多個產業雜音，未來市場走勢取決於關稅談判最終結果、及貨幣與財政政策能否再次提供支撐，若有正向發展，則本波下跌提供極佳長線買點。建議優先挑選追蹤科技精選行業指數的美國科技股ETF，該指數涵蓋三大科技領域，其一是硬體、儲存和周邊設備；二是軟體、通訊設備、半導體及半導體設備；三是資訊科技服務、電子設備、儀器與組件，AI硬體軟體兼備，可掌握美國科技股反彈行情。

統一FANG+ETF經理人林良一表示，未來美國CPI、PCE等核心通膨數據及部分企業財報，將持續左右市場對經濟與政策的預期，建議關注基本面穩健的科技股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 科技股 美國

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