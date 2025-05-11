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國安基金護盤持股揭密！8成獲利靠台積電 網笑：不就0050？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國安基金第九度進場護盤仍在持續中，雖然財政部不願透露最新持股明細，但從過往2022年第八度護盤紀錄來看，國安基金重壓台積電與權值股策略明確，當中近66%資金投入台積電、13%押在聯發科，兩檔合計將近8成資金集中科技雙雄。這波操作最終獲利83億，其中高達8成來自台積電交易淨利，引發不少投資人道：「不就0050？」

國安基金歷次進場多以大型股為主，2022年護盤名單包含台積電、聯發科、廣達、台達電、鴻海、日月光等科技股；金融與傳產則選擇富邦金、國泰金、玉山金、統一、台塑四寶等代表性個股。

儘管政府強調「護盤不炒股」，但從持股結構來看，幾乎可以視為一籃子台股權重ETF的縮影，也難怪不少網友直接總結：「你國安買的，就是我ETF裡的。」

網友直接點出：根本就是0050成分股「結論就是0050」、「不就0050，乾脆直接定期定額」、「護盤買股→權值→台積→ETF，邏輯直接跑出來」。

質疑傳產買點與績效「台塑四寶跌爛了」、「塑化還買是傻了嗎」、「台塑化進場已經漲20%，國安在幫誰抬轎？」

討論護盤目的與策略限制「護盤不是來炒股的好嗎...」、「當然是買權值才有影響，買小型股要護誰？」、「國安買個聯詠也不會動大盤啊，台積電才是要角」

幽默戲謔型留言「台股變成GG的形狀了」、「0050：我才是國安基金本尊」、「護盤＝糖漿又贏了，空蛙崩潰」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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