存股哥「我提離職了」37歲離開職場：今年股息預計50至60萬…裸辭休大半年不是問題

今天是5/10我跟公司提了離職，這份工作跑完一個月的交接期就會正式結束，應該說打卡上班當員工的工作型態在我的人生已經劃下句點，股息現金流給了我提早拿回自由的權利，從此我不用再被正職工作綁住了。

會做這個決定其實只是時間問題，但這兩天想要提早離開職場的感覺特別強烈，所以也沒想太多就跟公司提出離職，我是裸辭，所以我也還不知道人生下一站該往何處去，我想這也是我常常在說的「人生選擇權」的最大體現了吧。

目前沒有特別計劃，打算離職後先休息一陣子，以我現在的現金流來看，休息個大半年完全沒有任何問題，股息可以源源不絕支應我所需要的生活開支，甚至還可以拿去繳信貸本利和、質押利息還有餘裕。

目前股票總值近800萬，手上還有一些黃金，今年股息總值50-60萬不是問題，當然我知道以我現在的資產規模，還沒有辦法達成真正的財富自由，但我完全可以照自己的想要的生活型態實現「人生自由」。

想分享的東西很多，實在沒辦法在一篇文章完全講完，之後再慢慢跟老鐵們分享嘍，我要開始去過真正的半退休生活了，之後再看看想要做什麼事再決定，所以離開職場對我來說不是退休，是退而不休。

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