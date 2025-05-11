00878、00918、00919、00929、00713、0056、00915！存股哥解析目前平準金構成

幫大家整理目前主流高股息的平準金構成，不用再一個一個點進去各家網站看，當然平準金不用每天看，主要還是跟著股價在波動，可以每個月看一次可分配金額即可。

以目前構成來看，我自己的想法是大多數可分配股息都充足，不過還是有幾個點可以提出來分享。

00878

目前收益平準金對比其他高股息算是稍低，但這是正常現象，因為00878選股邏輯看過去，選過去配息穩定的資優生，導致它短期高額股息入帳的機會其實比0056、00919這類積極型的高股息都低。

穩定的股息入帳才有足夠的收益平準金配發給股東，大概就是股息入帳後收益平準金提升，再穩定配息給股東，收益平準金下降，隔年7-8月股息入帳高峰後，平準金再次提升，其實這是良性循環。

可以看到在去年8/5大跌1807點，收益平準金1.02、資本平準金5.29，也難怪878在去年底震盪如此大的情況下還能持續又穩定的配發高息了。

00929

好不容易終結每月0.05的乾旱期，本月提升到0.07，雖然配息金額有所增加，但有一說一，不論股價還是平準金構成都還是偏弱勢，這次配息略升我把它理解為即將進入除權息旺季，因此可以稍微提升配息金額。

可以觀察的是00929在2023年搭上多頭順風車，股價、股息都是高股息陣營中的強勢表現，但自2024年下半年00929就開始疲弱，要看看00929今年一整年的配息總金額是否能維持年化殖利率至少8%水準。

不過從上市到目前為止來看，00929就是多頭非常強可能比其他高股息都強，空頭或遇到股災非常弱可能比其他高股息都弱，就看看你是否能接受它的股性嘍。

0056、00713

平準金構成可說是高股息中最充足的兩支，原因是成立時間夠長，已經歷好幾個多空循環並跟著指數一起成長了一段時間，無論配息或是價差累積，都讓這兩支平準金的庫存越來越厚。

可見短期的股災、回檔確實會對股價跟平準金造成影響，但以0056跟00713兩個例子來看，長期持有、持續參與市場，跟著大盤指數一起成長還是最關鍵之所在。

00878

目前股價20.66

最近配息0.47

收益平準金0.35

資本平準金5.32

00919

目前股價21.5

最近配息0.72

收益平準金0.71

資本平準金5.82

00713

目前股價51.45

最近配息1.4

收益平準金2.22

資本平準金19.09

00929

目前股價17.17

最近配息0.07

收益平準金0.33

資本平準金1.83

00918

目前股價21.33

最近配息0.7

收益平準金0.58

資本平準金5.93

00915

目前股價22.81

最近配息0.5

收益平準金0.43

資本平準金7.48

0056

目前股價33.11

最近配息1.07

收益平準金4.11

資本平準金4.14

以上是我依據現有資訊，融合自己的經驗還有對市場的理解提出的看法，希望各位能夠對「配息」背後的意義有更深的理解，而不是盲目跟隨所有人，看大家買什麼自己也買什麼，擁有獨立思考的能力，才是讓你在市場足以生存的最強武器之一。

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