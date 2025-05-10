快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

悄改族群分類96%是「其餘人口」？ 政院解釋：促進族群平權

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

金管會放寬台股ETF成分股上限 聯邦009804穩健布局抗波動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近日金管會宣布，為因應台積電市值占台股比重持續攀升，將放寬國內ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，市場預期將有多達30檔含「台積電」的ETF受惠，可望進一步貼近台股走勢。

法人表示，成分股集中度提高雖有助提升連動性，但也可能讓投資人面臨更高波動風險，特別是台股以科技產業為主，過度依賴單一企業將使投資組合抗壓力下降。

投資人依然需考量其風險承受能力。實際數據顯示，為指數設下單一持股上限，有助於降低風險、平滑波動表現。

聯邦台精彩50 ETF（009804）所追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」，即以「貼近市值結構」與「風險控管機制」為雙重核心，並將單一個股上限設為30%。

即便面對制度開放，仍將維持此一穩健策略，確保投資組合不會過度集中於單一股票，有助於降低單一企業突發事件對投資組合造成的衝擊，保障投資人長期報酬穩定性。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，根據臺灣指數公司所發行之臺灣50指數，與其設定持股上限的臺灣50權重上限30%指數，及台灣加權指數比較，今年以來報酬表現方面，臺灣50權重上限30%指數報酬為優於未設限的臺灣50指數以及臺灣加權指數，凸顯設定單一持股上限以管理風險對投資結果的實質影響。

何彥樟表示，台積電確實是台股的重要權值股，但單一成分比重過高也代表潛在波動風險上升。009804堅持30%的上限設計，穩健分散、抵禦波動。避開高股息ETF常見的資金擁擠問題，流動性佳、進出彈性高。小資銅板價，入門門檻低，適合小資族長期定期定額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

延伸閱讀

魏哲家暌違28個月再買進！4月自掏1682萬加碼台積電 但3股副總反成焦點

逢低加碼？魏哲家4月買進台積電 暌違28個月再出手

安聯投信：三方向指引布局 重視基本面與評價面

台股外資連六買 狂敲千億…激勵指數攀波段新高

相關新聞

00940第六度當日秒填息！股民不吃這套狂酸：買在10元的真的哭出來

雖然元大00940今再度上演「除息當天秒填息」，填息率達100%，但不少股民感嘆「總報酬仍賠」，與發行價10元差距仍遠。

市值型ETF 抗震投資優選

4月台股上沖下洗，但市值型、高股息指數抗跌能力更勝一籌。法人建議，投資人今年在台股盤勢震盪之際，可以優先選擇市值型、高股...

新光美國電力基建息收ETF 自5月13日掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，新光投信募集發行的新光美國電力基建息收ETF (009805) 受益憑證，將自5月13日起正式掛牌上...

輝達投資懶人包 國泰ETF 00881更名「國泰台灣科技龍頭ETF」

AI教父黃仁勳又要來台了！台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將於5月19日於...

00881不叫5G了…改名「國泰台灣科技龍頭」！經理人：配00878成長收益兩相宜

AI教父黃仁勳又要來台了！台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將於5月19日於南港北流音樂中心發表首場主題演講，為盛會揭開序幕。被譽為打包「黃仁勳概念股」的(

小資還等著買分割後的0050？00922、00905、00850報酬率勝大盤

元大台灣50（0050）即將進行1拆4股票分割引發關注，然而，以8日的0050收盤價172.6元計算，拆分後一張仍逾4萬元。對於小資族來說，多檔低價位ETF不僅投資門檻更親民，近期表現更是亮眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。