金管會放寬台股ETF成分股上限 聯邦009804穩健布局抗波動

近日金管會宣布，為因應台積電市值占台股比重持續攀升，將放寬國內ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，市場預期將有多達30檔含「台積電」的ETF受惠，可望進一步貼近台股走勢。

法人表示，成分股集中度提高雖有助提升連動性，但也可能讓投資人面臨更高波動風險，特別是台股以科技產業為主，過度依賴單一企業將使投資組合抗壓力下降。

投資人依然需考量其風險承受能力。實際數據顯示，為指數設下單一持股上限，有助於降低風險、平滑波動表現。

聯邦台精彩50 ETF（009804）所追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」，即以「貼近市值結構」與「風險控管機制」為雙重核心，並將單一個股上限設為30%。

即便面對制度開放，仍將維持此一穩健策略，確保投資組合不會過度集中於單一股票，有助於降低單一企業突發事件對投資組合造成的衝擊，保障投資人長期報酬穩定性。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，根據臺灣指數公司所發行之臺灣50指數，與其設定持股上限的臺灣50權重上限30%指數，及台灣加權指數比較，今年以來報酬表現方面，臺灣50權重上限30%指數報酬為優於未設限的臺灣50指數以及臺灣加權指數，凸顯設定單一持股上限以管理風險對投資結果的實質影響。

何彥樟表示，台積電確實是台股的重要權值股，但單一成分比重過高也代表潛在波動風險上升。009804堅持30%的上限設計，穩健分散、抵禦波動。避開高股息ETF常見的資金擁擠問題，流動性佳、進出彈性高。小資銅板價，入門門檻低，適合小資族長期定期定額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。