00940第六度當日秒填息！股民不吃這套狂酸：買在10元的真的哭出來

元大台灣價值高息（00940）本月再度進行除息，每股配發0.03元，8日已是連續第六次除息日即「秒填息」，填息率100%，但社群聲量卻一點也不熱烈，反而充滿無奈與吐槽。

00940於5月8日除息，股價開盤即達8.72元，與除息參考價相同，開盤即完成填息，終場收在8.77元。這是自掛牌以來第6度成功達成「當日填息」。然而，自發行以來，配息從0.05元一路下修至0.03元，股價更曾摜破8元、最低來到7.32元，即使目前回升至8元以上，仍與10元發行價有段距離。

4萬人還守著 但受益人數已大減

官方指出目前受益人數為74萬3751人，與掛牌初期的92萬相比減少超過9萬人。根據元大投信最新數據，00940資產規模也從最高峰的逾1700億元縮水至約1253億元。

網友怎麼說：填息？給我本金先還來

PTT《Stock》版上留言一面倒「第98次破發，這次還要歡呼？」、「填息率100%笑死，總報酬還在賠」、「買在10元的真的哭出來」、「每次配30塊，還要扣10塊匯費，小股民好開心」、「笑死，我7.6元買的才比較爽」、「這ETF光靠新聞在撐」。

也有網友提出對比數據「00940填息6次還是負報酬，00913不填但已轉正」、「價值月配高股息，既沒價值，也沒高息，更不月配」。

投資人對「秒填息」的話術越來越不買單。ETF的評價不該只看填息與否，更重要的是「整體報酬是否具吸引力」，以及「配息穩定性」是否長期可信。00940若無法回穩至發行價，加上配息金額持續維持在低檔，恐難止投資人信心流失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。