市值型ETF 抗震投資優選

4月台股上沖下洗，但市值型、高股息指數抗跌能力更勝一籌。法人建議，投資人今年在台股盤勢震盪之際，可以優先選擇市值型、高股息基金或ETF，穩健布局。

根據統計顯示，台股大盤4月下跌2.2%，最大跌幅一度達19.1%，然而同期間台灣50指數僅下跌1.21%，台灣高股息指數跌2.7%也相對抗跌，勝過台灣中型100指數跌3.8%、OTC指數跌4.5%。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，從今年各月度指數走勢來看，3月台股跌幅最重，單月下跌逾一成，但是進入4月則盤勢受關稅訊息影響而出現暴漲暴跌，雖然單月指數跌幅大幅收斂至2.2%，然不同指數如大型股、中小型股、高息股指數等表現開始分化。

整體而言，市值大的大型股因為具財務體質較佳以及議價能力較強之優勢，在行情急跌後出現反彈時，往往能優先吸引資金回補，也因此在這波震盪行情中，大型股指數表現不僅優於中小型股、高息股指數，甚至較加權指數更為抗震。

張芷菱分析，5月聯準會預警關稅帶來的不確定性，將導致美國通膨與失業率雙雙走升，因此仍維持「停看聽」的想法，不急於調整政策利率。

值得注意的是，目前市場上出現提前消費現象，主要是反映市場對於關稅90天豁免期過後，預期無法全數完成談判，在「邊談邊課徵」的影響下，會導致需求萎縮，可能進一步引發經濟下行，此時降息才有加速空間。

事實上，台股4月CPI年增率2.0%，高股息ETF平均殖利率達5%左右，高股息ETF殖利率具吸引力。凱基優選高股息30 ETF（00915）基金研究團隊表示，投資高股息ETF除了看現金股利殖利率，選股邏輯更是關鍵，能有效降低產業集中與景氣循環風險的高股息ETF，在當前震盪的市場環境中相對有機會跟漲抗跌。

策略上，由於短期市場不確定性仍高，因此具備「高品質、高股息、低波動」多因子選股策略的高股息ETF，挑選出財務體質佳、配息記錄良好與股價具競爭力的企業，得以避開市場常見的「高息陷阱」，相對有機會吸引資金青睞。

對於重視長期收益的投資人而言，兼顧產業分散、股息考量全面與調整成分股機制的高股息ETF，不失為中長期資產配置的重要選項。

另外，高股息ETF發展趨勢上，台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）研究團隊表示，台灣投資人特別偏好高股息產品，高股息ETF受到投資人追捧，除了帶來現金流外，過去幾年的績效表現亦與市值型相差不遠，讓高股息產品在台灣大受歡迎。

高股息ETF持續吸引大量資金流入，尤其是退休族與中老年投資人，未來隨著人口老化與退休金需求增加，高股息ETF產品可能成為「退休理財標配」，持有時間更長、資金規模更穩定。

展望後市，新光臺灣高股息基金經理人孫光政提醒，下半年起，密切觀察美國6月13日公布CPI，6月19日聯準會公布利率決策，如果美國消費力道受到影響，表示關稅對通膨影響開始顯現，股市可能有壓，若聯準會降息再次遞延，股市回檔機率大，如果下半年企業營收表現不如預期，股市再面臨一波修正難免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。