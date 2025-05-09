新光美國電力基建息收ETF 自5月13日掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，新光投信募集發行的新光美國電力基建息收ETF (009805) 受益憑證，將自5月13日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔被動式ETF標的指數為NYSE FactSet美國電力基建息收指數，由ICE Data Indices, LLC編製與維護，該指數聚焦於美國掛牌的全球電力基礎建設相關產業，包括電力公用事業、能源基礎設施建設與諮詢服務、能源儲存與電池技術、重電設備與發電，以及智慧電網與輸電技術，並以獲利表現及股利殖利率等條件進行篩選，每檔成分股權重上限為10%，單一電力基礎建設類別內的成分總權重上限為40%，採修正自由流通市值加權法編製，成分證券共計50檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達183檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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