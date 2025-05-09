輝達投資懶人包 國泰ETF 00881更名「國泰台灣科技龍頭ETF」

AI教父黃仁勳又要來台了！台北國際電腦展（COMPUTEX）開展在即，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將於5月19日於南港北流音樂中心發表首場主題演講，為盛會揭開序幕。被譽為打包「黃仁勳概念股」的國泰台灣5G+（00881）已於8日正式更名為國泰台灣科技龍頭，再次掀起市場關注，國泰投信指出，儘管國際局勢震盪，AI是產業關鍵的趨勢不變，台灣擁有垂直分工與規模經濟優勢，在全球市場中難以取代。

國泰投信表示，這次00881更名為「國泰台灣科技龍頭」，最重要目的是更貼合ETF投資主題，讓投資人能清楚辨識出ETF的一籃子成分股。00881主要成分股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、聯電（2303）、智邦（2345）、緯創（3231）、聯詠（3034）等，回顧過往，黃仁勳來台進行主題演講，多半在大螢幕中秀出合作廠商，這些被點名的科技龍頭股也被市場稱為「黃仁勳概念股」，股價有機會「黃」袍加身，00881由於成分股約八成是AI概念股，可說是輝達投資懶人包。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇說明，00881採半年配息機制，目前台灣已經是全球AI「軍火庫」，可透過00881囊括台灣科技龍頭上中下游產業，打包晶片設計、晶圓代工及AI伺服器代工巨頭。雖然近期市場歷經震盪，但台股2025年企業盈餘預估仍將呈現雙位數成長，股市修正也導致台股本益比降至16.6倍，低於近五年平均值，目前評價進入合理區間，長期投資價值浮現。

科技型ETF如何配置，蘇鼎宇建議，00881聚焦科技股波動可能較大，要平衡投組震盪的話，可配置部分資金到「國民ETF」-國泰永續高股息（00878），00878產業均衡，還有電信、食品等內需產業，較不畏台幣升值及關稅戰風險。00878在5月即將除息，在最後申購日5月16日前持有的話，可享有本次配息。

00881經理人蘇鼎宇表示，美中貿易戰2018年開打時，全球啟動供應鏈重組，台灣扮演非常關鍵的角色，川普2.0上任後，中美持續角力之下，「去中化」的轉單效應也將讓全球供應鏈再次重組，台灣供應商除具有垂直分工與規模經濟的優勢之外，與美國品牌如蘋果、特斯拉、輝達、Google及微軟等之間的深度合作將再次提升其在全球市場中的重要地位。

蘇鼎宇指出，台積電首季財報優於預期，尤其在7奈米級更先進製程方面貢獻的營收達到73%，在全球半導體市場中保持領先地位，預期第2季成長會來自3奈米與5奈米的貢獻，AI需求持續旺、CoWoS產能仍然滿載，即使面對關稅的不確定性，台積電的客戶需求仍然穩定，預計2026年將保持健康成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。