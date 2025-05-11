快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF單一成分股上限取消！全網嗨爆「都來給台積電抬轎」股價準備噴

聯合新聞網／ 綜合報導
30檔台積電ETF大利多 ，金管會宣布取消ETF的單一成分股不得超過30%限制。（路透）
30檔台積電ETF大利多 ，金管會宣布取消ETF的單一成分股不得超過30%限制。（路透）

金管會宣布放寬台股ETF（指數型股票基金）的指數成分股上限的限制，從現行的30%，大幅放寬到該股票市值占大盤市值的比重，由於目前台股僅台積電有超過30%，因此該鬆綁被市場視為特別為投信業者解決ETF裡的台積電成分股超過30%的問題，也被視同為ETF投資台積電的大利多。PTT網友嗨爆直呼「台積電又要噴了」。

證期局說明，倘若不解禁，將使得市值型的ETF碰到台積電這種配比一旦超過30%的情況時，將面臨採完全複製指數的障礙，因此這次特別鬆綁法規，以開放讓市值型的ETF可以完全複製指數。

一名網友在PTT發文轉貼金管會政策，引來其他人紛紛留言「打開積積限制讓人接手了」、「黑手直接改規則，GG喜迎各大etf抬轎」、「台雞雞又要噴了」、「 穩了！超級台積電ETF」、「規則說改就改，以後螺旋下跌看怎麼辦？」、「全部都是台GG的形狀了」、「規定台灣人只能買GG就好，訂這麼多規則」、「乾脆買台積電免稅，繞那麼大一圈」。

還有人說「全部買台積囉，正二教感謝你」、「我是外資就殺進來買GG，股匯雙賺」、「那直接買台積就好了，還不用被課管理費」、「台積電準備噴爆」、「政府明示不管其他產業了」、「那跌的時候就是比手速囉」、「玩台股沒有台積電的真的丟臉丟到家」、「 直接買積積還不用給別人抽手續費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台積電 台股 市值型

延伸閱讀

魏哲家暌違28個月再買進！4月自掏1682萬加碼台積電 但3股副總反成焦點

台灣再上榜！川普新一輪貿易談判名單曝光 網困惑：到底第幾波了？

台積電（2330）淡定回應「新增國定假」 網酸：會靠夭的都是賺不到錢的

00940第六度當日秒填息！股民不吃這套狂酸：買在10元的真的哭出來

相關新聞

存股哥「我提離職了」37歲離開職場：今年股息預計50至60萬…裸辭休大半年不是問題

今天是5/10我跟公司提了離職，這份工作跑完一個月的交接期就會正式結束，應該說打卡上班當員工的工作型態在我的人生已經劃下句點，股息現金流給了我提早拿回自由的權利，從此我不用再被正職工作綁住了。

00878、00918、00919、00929、00713、0056、00915！存股哥解析目前平準金構成

幫大家整理目前主流高股息的平準金構成，不用再一個一個點進去各家網站看，當然平準金不用每天看，主要還是跟著股價在波動，可以每個月看一次可分配金額即可。 以目前構成來看，我自己的想法是大多數可分配股

ETF單一成分股上限取消！全網嗨爆「都來給台積電抬轎」股價準備噴

金管會今日宣布放寬台股ETF（指數型股票基金）的指數成分股上限的限制，從現行的30%，大幅放寬到該股票市值占大盤市值的比重，由於目前台股僅台積電有超過30%，因此該鬆綁被市場視為特別為投信業者解決ETF裡的台積電成分股超過30%的問題，也被視同為ETF投資台積電的大利多。PTT網友嗨爆直呼「台積電又要噴了」。

0056、00878、00713不會大起大落⋯低波高息適合開槓桿？網吐槽曝歷史慘況

近期受到國際情勢波動影響，台股震盪劇烈，尤其是上月更是出現多日跌停的狀態，令不少投資人感到憂心。有網友認為「多數的低波高息都很適合拿來ETF借貸」，他點名0056、00878、00713等標的在大盤上漲或大跌時，不會跟著出現大幅的波動，因此也很適合以其借貸進行槓桿投資。但也有其他人抱持反對意見，直言「已經見識過00713跌停的場面」。

00940第六度當日秒填息！股民不吃這套狂酸：買在10元的真的哭出來

雖然元大00940今再度上演「除息當天秒填息」，填息率達100%，但不少股民感嘆「總報酬仍賠」，與發行價10元差距仍遠。

市值型ETF 抗震投資優選

4月台股上沖下洗，但市值型、高股息指數抗跌能力更勝一籌。法人建議，投資人今年在台股盤勢震盪之際，可以優先選擇市值型、高股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。