ETF單一成分股上限取消！全網嗨爆「都來給台積電抬轎」股價準備噴

金管會宣布放寬台股ETF（指數型股票基金）的指數成分股上限的限制，從現行的30%，大幅放寬到該股票市值占大盤市值的比重，由於目前台股僅台積電有超過30%，因此該鬆綁被市場視為特別為投信業者解決ETF裡的台積電成分股超過30%的問題，也被視同為ETF投資台積電的大利多。PTT網友嗨爆直呼「台積電又要噴了」。

證期局說明，倘若不解禁，將使得市值型的ETF碰到台積電這種配比一旦超過30%的情況時，將面臨採完全複製指數的障礙，因此這次特別鬆綁法規，以開放讓市值型的ETF可以完全複製指數。

一名網友在PTT發文轉貼金管會政策，引來其他人紛紛留言「打開積積限制讓人接手了」、「黑手直接改規則，GG喜迎各大etf抬轎」、「台雞雞又要噴了」、「 穩了！超級台積電ETF」、「規則說改就改，以後螺旋下跌看怎麼辦？」、「全部都是台GG的形狀了」、「規定台灣人只能買GG就好，訂這麼多規則」、「乾脆買台積電免稅，繞那麼大一圈」。

還有人說「全部買台積囉，正二教感謝你」、「我是外資就殺進來買GG，股匯雙賺」、「那直接買台積就好了，還不用被課管理費」、「台積電準備噴爆」、「政府明示不管其他產業了」、「那跌的時候就是比手速囉」、「玩台股沒有台積電的真的丟臉丟到家」、「 直接買積積還不用給別人抽手續費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。