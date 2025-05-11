0056、00878、00713不會大起大落⋯低波高息適合開槓桿？網吐槽曝歷史慘況

近期受到國際情勢波動影響，台股震盪劇烈，尤其是上月更是出現多日跌停的狀態，令不少投資人感到憂心。有網友認為「多數的低波高息都很適合拿來ETF借貸」，他點名0056、00878、00713等標的在大盤上漲或大跌時，不會跟著出現大幅的波動，因此也很適合以其借貸進行槓桿投資。但也有其他人抱持反對意見，直言「已經見識過00713跌停的場面」。

一名網友在PTT發文探討「低波高息ETF是否適合作為借貸質押標的」，他以0056、00878、00713等台股高股息ETF為例，認為這類標的漲勢溫和、跌勢不劇烈，「在漲的時候不見得會暴漲，不過跌的時候也不會瞬間噴個20~30%，像川投顧之前在玩盤的時候，0056也頂多跌18%左右」，因此適合用於槓桿操作，例如用10張0056質押借款10萬元再投入0050等指數型ETF，並評估若利率落在2.5%至3%間，似乎是「還算OK」的策略。

此番看法立刻引發其他網友各抒己見，有人支持，也有不少人提出警示。部分網友認為，「低波」並不代表「不會跌」，回顧4月市場劇烈震盪時，00713同樣出現跌停甚至超過20%的跌幅，許多採用質押槓桿操作的投資人慘遭斷頭。「低波高息抗跌，但不代表就適合質押槓桿，這波很多人都是被掃出場的。」

另有網友提到，過去有自稱持有上千張00713的「大神」推廣類似槓桿策略，如今在這波修正中傳出「已經畢業」，提醒其他人不要輕忽風險。有留言指出：「質押出來利差不一定划算，但斷頭風險實實在在。現股雖然慢，至少不會被掃掉倉位」、「若真要質押，不如選波動更小的個股。」

也有投資人持不同觀點，認為開槓桿並非原罪，關鍵在於維持率控制與風險評估：「年輕人敢拼沒錯，但前提是風控要做足，不能亂壓滿倉。」有網友補充，「維持率300%以上就算回檔也穩，有槓桿不是問題。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。