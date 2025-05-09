小資還等著買分割後的0050？00922、00905、00850報酬率勝大盤

元大台灣50（0050）即將進行1拆4股票分割引發關注，然而，以8日的0050收盤價172.6元計算，拆分後一張仍逾4萬元。對於小資族來說，多檔低價位ETF不僅投資門檻更親民，近期表現更是亮眼。

根據CMoney最新統計，從2025年4月9日至5月8日的一個月期間，FT臺灣Smart（00905）以20.53%的漲幅大放異彩，每股僅12.33元的親民價格，讓投資人只需12,330元就能買進一張。

國泰台灣領袖50（00922）緊追在後，上漲18.5%，股價18.96元；元大臺灣ESG永續（00850）漲幅達18.87%，股價40.7元，皆優於0050的18.06%漲幅。

「現在的投資人更懂得精打細算，」理財專家指出，過去大家總是直覺選擇0050，但市場上確實存在許多值得關注的優質ETF商品。

市場分析師認為，在當前台股反彈態勢下，低價位ETF展現出優異的追蹤能力，加上投資門檻低、流動性佳等優勢，預期將持續受到投資人青睞。特別是在0050分割議題發酵之際，投資人更應該留意市場上這些具有性價比的投資選擇。

然而專家也提醒，投資人在選擇ETF時，除了考慮價格因素外，也要注意標的追蹤效率、流動性及市場代表性等面向。建議可以根據個人投資目標和風險承受度，選擇適合自己的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。