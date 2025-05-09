台幣強升致美債ETF崩…跑還留？股添樂：想要現金流高股息ETF未必輸債券

大家好，我今天想跟大家聊聊最近讓不少投資人心碎的主角...債券ETF。如果你手上也有這類商品，最近應該感受到比雲霄飛車還驚險的震盪。

其實我去年底就提醒過：匯率會影響債券ETF的淨值表現。那時候台幣還在相對貶值區間，對持有海外債券的投資人來說，算是個「隱形護身符」。不過，這波台幣強升，配上債券殖利率上揚，讓很多人第一次真切體會：原來匯率會這麼有感。

台幣升值+債券折價 雙殺來得又急又猛

我自己追蹤的幾檔債券ETF，像是00679B、00687B，這陣子都大跌約10%，但對照美國原型商品TLT跌幅只有5%左右，問題就出在匯率與本地折價。

簡單說，台灣的債券ETF大多沒避險，再加上是台幣計價，一旦台幣升值，你帳上資產就等同於被「壓縮」。同時間，市場情緒又慌，交易量暴增、折價拉大、券商無法即時調節，這些都讓淨值短期內「跌很深」。

我在之前文章裡也講得很白：如果你這時候才發現債券ETF不是穩定無風險，那真的要重新認識這項商品的特性了。

該不該停損？建議是：長期投資就撐住

很多人問我：「現在債券ETF還能買嗎？」

我的看法很簡單，如果你是長期投資人，這波根本沒必要驚慌。

這次的下跌，並不是基本面改變，而是短期匯率與市場情緒交織的結果。你如果因為一波台幣升值就停損賣出，很可能會錯過未來回穩的機會。相反地，如果你能拉長持有時間，繼續分批投入，等台幣回貶、殖利率穩定後，淨值是會慢慢回來的。

我自己就是這樣操作：每當匯率升到我設定的門檻，我就換一點美元，然後再挑有價值的債券ETF進場。這種方式雖然不花俏，但在震盪行情中，比追高殺低來得穩健。

有些話要說清楚：債券ETF不是萬靈丹

這波跌下來，我觀察到有些人太過相信「債券等於穩定」，導致信心潰散。我得說，債券ETF有風險，而且可能比你想的還大。

特別是那種沒避險、又拉長天期的美債ETF，對匯率敏感度非常高。如果你不能接受這種波動，那你可能更適合的是投資級公司債ETF、或乾脆回到高股息ETF。

我坦白講，我內心的配置裡，高股息ETF佔比已經遠超債券ETF。像00878、00713、00944，這一波都展現出不錯的抗跌性，加上也有配息機制，對於想要現金流的人來說，也未必輸給債券。

最後總結：這次是教育 也是機會

這波債券ETF的回檔，對很多人來說是一場震撼教育。但我相信，如果你能從中吸取經驗，未來會變得更成熟。

重點

1.債券ETF會受到匯率影響，這是你無法迴避的風險因子 2.匯率與債券淨值是雙面刃，拉長時間來看，風險是可被平衡的 3.不要追求表面穩定的工具，忽略它背後的波動特性 4.如果受不了波動，可以考慮轉向高股息ETF或短天期投資級債券 5.最重要的是，看懂市場邏輯、守得住信念，比什麼都重要

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